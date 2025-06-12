Ocak ayında maaşlarına zam alan kamu çalışanları ve emekliler için yılın ikinci zam dönem i için geri sayım başladı. Yılın ilk 5 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla, olası zam senaryoları da ortaya çıkmaya başladı.

ENFLASYON VERİLERİ ZAM ORANINI BELİRLEYECEK

TÜİK'in verilerine göre, yılın ilk beş ayında enflasyon oranı yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Haziran ayı verisinin eklenmesiyle birlikte, memur ve emeklilerin maaş artışları netlik kazanacak.

MEMURLAR İÇİN ZAM HESABI

2025 Ocak ayında yüzde 11,54 zam alan memurlar, ilk beş aylık enflasyonla birlikte yüzde 8,57 oranında enflasyon farkı almayı hak etti. Buna Temmuz ayında uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memurlar için en az yüzde 14 oranında bir artış oranı bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, her altı ayda bir gerçekleşen enflasyon oranı kadar artırılıyor. Ocak ayında yüzde 15,75 oranında zam alan bu kesim için, ilk 5 aylık enflasyon verisi şimdiden yüzde 15,09'u buldu. Haziran ayı enflasyonu da eklendiğinde, bu oran yüzde 17'nin üzerine çıkabilir.

ÜÇ FARKLI ZAM SENARYOSU MASADA

Haziran enflasyonunun yüzde kaç çıkacağına bağlı olarak zam oranlarında üç farklı senaryo öne çıkıyor:

Yüzde 1 Enflasyon Durumunda:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,24

Memur ve memur emeklilerine yüzde 15,14

Yüzde 1,5 Enflasyon Durumunda:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,81

Memur ve memur emeklilerine yüzde 15,71

Yüzde 2 Enflasyon Durumunda:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,40

Memur ve memur emeklilerine yüzde 16,28

NİHAİ ZAM 3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

TÜİK’in 3 Temmuz’da yayımlayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, memur ve emeklilerin maaş artışları kesinleşmiş olacak. Beklentiler, en düşük artışın yüzde 14, en yüksek artışın ise yüzde 17’yi aşabileceği yönünde. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte, kamuoyunun maaşlara yönelik merakı da sona erecek.