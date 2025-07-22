Milyonlarca memur ve memur emeklisi yüzde 15.57’lik zamdan sonra 1 Temmuz-14 Temmuz arasında geçen süredeki maaş farkını almadı.

Temmuz-aralık dönemi için yapılan yüzde 16.67’lik artışla, en düşük emekli aylığı 16.881 TL oldu. Ancak maaş farkların ödeneceği tarih de netleşmedi.

Ocak 2025’teki zamlar sonrasında maaş farkları 24 Ocak 2025’te hesaplara yatmıştı. Genel olarak zam yapılan ayın 20’si ve sonrasında farklar ödeniyor. 2024 yılı Temmuz maaş farkları ise 26 Temmuz 2024’te hesaplara yatmıştı.