Ocak 2027 döneminde kamu görevlileri ve emeklilerinin alacağı zam oranını belirleyecek kritik verilerden biri daha paylaşıldı. AA Finans tarafından düzenlenen Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ortalaması yüzde 29,66 olarak hesaplandı.

Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,18 artacağını öngören uzmanlar, bir önceki ankette yüzde 29,49 olan yıl sonu beklentisini yukarı yönlü revize etti.

ZAM ORANI VE ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIYOR?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda memur ve memur emeklileri Ocak 2027'de yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacak. Bununla birlikte, 2026 yılının ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yüzde 7’yi aşan kısmı maaşlara enflasyon farkı olarak yansıtılacak.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,66 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, 2026’nın ikinci yarısındaki toplam enflasyon yüzde 10,11 civarında oluşacak.

Bu durum memurlar için yüzde 2,91 oranında bir enflasyon farkı doğuracak. Yüzde 5’lik toplu sözleşme artışı ile yüzde 2,91’lik enflasyon farkı birleştiğinde Ocak 2027 toplam zam oranı yüzde 8,05 seviyesine ulaşacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 8,05’lik muhtemel artış oranının uygulanması halinde taban maaşlar şu şekilde değişecek:

2026’nın ikinci yarısında 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı, 75 bin 877 liraya yükselecek.

Mevcut durumda 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığı ise yaklaşık 34 bin 66 liraya çıkacak.

UNVANLARA GÖRE TAHMİNİ MAAŞLAR

Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası iki çocuk yardımı dahil edilerek yapılan hesaplamalara göre, yüzde 8,05 zam senaryosunda görevdeki memurların maaşları şu şekilde hesaplanıyor:

Uzman Doktor (1/4): Mevcut 170.730 TL -> Zamlı 184.474 TL

Profesör (1/4): Mevcut 153.208 TL -> Zamlı 165.541 TL

Mühendis (1/4): Mevcut 109.185 TL -> Zamlı 117.974 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu 1/4): Mevcut 107.110 TL -> Zamlı 115.732 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): Mevcut 102.779 TL -> Zamlı 111.053 TL

Avukat (1/4): Mevcut 102.135 TL -> Zamlı 110.357 TL

Başkomiser (3/1): Mevcut 101.242 TL -> Zamlı 109.392 TL

Polis Memuru (8/1): Mevcut 92.618 TL -> Zamlı 100.074 TL

Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut 92.166 TL -> Zamlı 99.585 TL

Vaiz (1/4): Mevcut 86.983 TL -> Zamlı 93.985 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu 5/1): Mevcut 84.845 TL -> Zamlı 91.675 TL

Öğretmen (1/4): Mevcut 83.254 TL -> Zamlı 89.956 TL

Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): Mevcut 75.877 TL -> Zamlı 81.985 TL

Memur (Üniversite Mezunu 9/1): Mevcut 73.070 TL -> Zamlı 78.952 TL

MEMUR EMEKLİLERİNİN YENİ MAAŞ TAHMİNLERİ

Aynı oran üzerinden yapılan hesaplamaya göre memur emeklilerinin aylıkları ise şöyle şekilleniyor:

Müsteşar (1/1): Mevcut 112.140 TL -> Zamlı 121.167 TL

Genel Müdür (1/1): Mevcut 99.377 TL -> Zamlı 107.376 TL

Profesör (1/4): Mevcut 80.490 TL -> Zamlı 86.970 TL

Pratisyen Hekim (1/4): Mevcut 68.691 TL -> Zamlı 74.221 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4): Mevcut 65.853 TL -> Zamlı 71.154 TL

Başkomiser (1/4): Mevcut 47.877 TL -> Zamlı 51.731 TL

Mühendis (1/4): Mevcut 47.693 TL -> Zamlı 51.532 TL

Polis Memuru (1/4): Mevcut 47.093 TL -> Zamlı 50.884 TL

Öğretmen / Hemşire / Avukat / İmam-Hatip (1/4): Mevcut 46.908 TL -> Zamlı 50.684 TL

Şube Müdürü (Lisans 1/4): Mevcut 39.681 TL -> Zamlı 42.875 TL

Teknisyen (Lise 1/4): Mevcut 33.995 TL -> Zamlı 36.731 TL

Memur (Lisans 1/4): Mevcut 31.313 TL -> Zamlı 33.834 TL

KESİN ZAM ORANI İÇİN SON RAKAMLAR BEKLENİYOR

Hesaplanan yüzde 8,05'lik zam oranı mevcut beklenti anketine dayanan bir senaryoyu ifade ediyor. Kesinleşmiş artış oranının açıklanması için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin tamamlanması gerekecek.