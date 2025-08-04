Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 temmuz ayı enflasyon verilerini yayımladı. Memur ve emeklilerin 2026 yılının ocak ayında toplu sözleşme zammına ek alacağı enflasyon farkı için ilk veri netleşti. Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,06 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,52 olarak kaydedildi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ENFLASYON FARKINDA İLK VERİ BELLİ OLDU

Enflasyon verileri sonrasında ocak ayında yapılacak memur ve emekli zamları için kritik olan enflasyon farkında ilk oran da belli oldu. Buna göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 2,06 olarak kaydedildi. Buna göre; Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 2,06 enflasyon ilk rakam oldu.

Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

MEMUR VE MEUR EMEKLİSİNE ENFLASYON FARKI YOLU GÖRÜNDÜ

Memur ve memur emeklileri, 2026 yılı Ocak ayında toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı almaya hazırlanıyor. Temmuz sonu itibarıyla oluşan enflasyon rakamlarına göre, fark şimdiden yüzde 2,06’yı aşmış durumda.

Kesin oran ise yılın kalan aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı TÜFE sonuçlarının ardından nihai fark belirlenecek.

Ocak ayında memur ve memur emeklilerine ayrıca yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı da yapılacak. Böylece maaşlardaki artış, hem enflasyon farkı hem de sözleşme zammının toplamı kadar olacak.