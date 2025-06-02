TÜİK tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon verisi, milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarını doğrudan etkileyecek. Enflasyon oranının %2 civarında açıklanması bekleniyor. Bu rakam, geçtiğimiz aylarda emekli maaşlarında yapılan zamlarla birlikte toplam zam oranını etkileyecek.

EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ ARTIŞ

Emekli maaşlarına yapılan zamlara bakıldığında, Ocak ayında %5,03, Şubat ayında %2,27, Mart ayında %2,46 ve Nisan ayında ise %3 artış yapılmıştı. Mayıs ayında %2'lik bir enflasyon artışı açıklanırsa, 2025 yılı itibariyle SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak toplam artış oranı %15,62 olacak.

HAZİRAN AYI VERİLERİYLE ZAM ORANI KESİNLEŞECEK

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının kesinleşebilmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor. Bu veriler doğrultusunda temmuz ayında maaşlara yansıyacak toplam zam oranı netleşmiş olacak.

MEMURLAR İÇİN AYRI HESAPLAMA

Memur maaşlarına yapılacak zam ise farklı bir hesaplamaya dayanacak. 2025 yılı için memur maaşlarına ilk altı ayda %6, ikinci altı ayda ise %5 zam yapılacak. Ancak, enflasyon oranı bu zam oranlarının altında kalırsa belirlenen oranlar geçerli olacak.

Eğer enflasyon oranı belirlenen zam oranlarından yüksek çıkarsa, memurlar enflasyon farkını maaşlarına yansıyacak şekilde alacak. Mayıs ayında enflasyon oranı %2 olarak açıklanırsa, memur ve memur emeklileri toplamda %14,53 oranında bir zam alacak.

TEMMUZ AYI MAAŞ ZAMMI BELLİ OLACAK

Sonuç olarak, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda, temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı kesinleşmiş olacak. Hem emekli maaşları hem de memur maaşları için yapılacak zamlar, enflasyon verileriyle uyumlu şekilde düzenlenecek. Bu süreçte, açıklanacak her bir enflasyon verisi maaşlardaki artış oranlarını doğrudan etkileyecek.