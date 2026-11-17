Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dört aylık enflasyon verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu tahminleri, Ocak 2027 maaş artışlarına ilişkin ilk tabloyu ortaya koydu.

Kesin zam oranı, 2026 yılının kasım ve aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde kümülatif enflasyon yüzde 8,29 olarak gerçekleşti.

Bu oranla birlikte yaklaşık yüzde 1,20 seviyesinde enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme artışı da eklendiğinde, kasım ve aralık ayı verileri hariç şimdiden yüzde 6,27'lik bir zam oranı ortaya çıktı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE ZAM SENARYOLARI

Yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda masada dört farklı zam senaryosu bulunuyor:

-Orta Vadeli Program (OVP) Senaryosu: İkinci yarı enflasyonunun yüzde 9,04 olması durumunda toplam zam oranı yüzde 7'ye ulaşıyor. Bu hesaplamayla en düşük memur maaşı 75 bin 140 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 734 liraya çıkıyor.

-Merkez Bankası Tahmini: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 olarak öngörüldüğü senaryoda toplam zam oranı yüzde 7,91 olarak hesaplanıyor. Buna göre en düşük memur maaşı 75 bin 779 lira, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 21 lira oluyor.

-Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,04 gerçekleşmesi halinde zam oranı yüzde 8,37'ye yükseliyor. Bu durumda en düşük memur maaşının 76 bin 102 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının 34 bin 166 liraya ulaşması bekleniyor.

-Finansal Kurumlar Birliği Beklentisi: Enflasyonun yüzde 30,06 seviyesinde tamamlanması durumunda zam oranı yüzde 8,39'u buluyor. En yüksek artışın öngörüldüğü bu senaryoda en düşük memur maaşı 76 bin 116 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 172 liraya yükseliyor.

MESLEKLERE GÖRE TAHMİNİ YENİ MAAŞLAR

Piyasa beklentisi olan yüzde 8,37'lik artış senaryosu esas alındığında, bazı unvanların mevcut ve tahmini yeni maaşları şu şekilde sıralanıyor:

Uzman Doktor: 185 bin 20 TL

Profesör: 166 bin 32 TL

Mühendis: 118 bin 324 TL (Mevcut: 109 bin 185 TL)

Şube Müdürü: 116 bin 75 TL

Araştırma Görevlisi: 111 bin 382 TL

Avukat: 110 bin 684 TL

Başkomiser: 109 bin 716 TL (Mevcut: 101 bin 242 TL)

Polis Memuru: 100 bin 370 TL (Mevcut: 92 bin 618 TL)

Uzman Öğretmen: 99 bin 880 TL (Mevcut: 92 bin 166 TL)

Vaiz: 94 bin 263 TL

Hemşire: 91 bin 947 TL

Öğretmen: 90 bin 222 TL (Mevcut: 83 bin 254 TL)

Teknisyen: 82 bin 228 TL

Üniversite Mezunu Memur: 79 bin 186 TL

MEMUR EMEKLİLERİNİN OLASI MAAŞLARI

Yüzde 8,37'lik zam senaryosuna göre memur emeklilerinin alacağı tahmini aylıklar ise şu seviyelere yükseliyor:

Emekli Müsteşar: 121 bin 526 TL (Mevcut: 112 bin 140 TL)

Emekli Genel Müdür: 107 bin 695 TL (Mevcut: 99 bin 377 TL)

Emekli Profesör: 87 bin 227 TL

Emekli Pratisyen Hekim: 74 bin 440 TL

Birinci Sınıf Emekli Kaymakam: 71 bin 365 TL

Emekli Başkomiser: 51 bin 884 TL

Emekli Polis Memuru: 51 bin 35 TL

Emekli Öğretmen ve Hemşire: 49 bin 859 TL

Paylaşılan bu rakamlar mevcut enflasyon beklentilerine dayalı tahmini hesaplamaları yansıtıyor.

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı kesin zam oranı, yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.