Çalışma mevzuatında ailenin korunması ve kadınların iş gücüne katılımının sürdürülebilir kılınması amacıyla teminat altına alınan süt izni müessesesi, çalışan annelerin evlatlarıyla bağ kurmasını sağlayan vazgeçilmez bir hak olarak öne çıkıyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre; analık izninin ardından başlayan bu süreçte, çalışan kadının tabi olduğu kanun kanadı (İş Kanunu veya Devlet Memurları Kanunu) izin sürelerinden kullanım şartlarına kadar birçok temel kuralı doğrudan etkiliyor.

İş Kanunu’na Tabi Kadın İşçilerin Süt İznindeki Yasal Hakları

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan kadın işçiler için süt izni kuralları şu şekilde uygulanmaktadır:

Süre ve Yaş Sınırı: Bir yaşından küçük evlatlarını emzirmeleri için kadın işçilere günde toplam 1,5 saat süt izni tanınmıştır. Çocuk bir yaşını doldurduğu an bu hak nihayete erer.

Zaman Dilimi Seçimi: Süt izninin günün hangi saatlerinde ve kaç parçaya bölünerek kullanılacağı tamamen kadın işçinin takdirindedir. İşçi, kullanım planını işverene bildirmelidir.

Çalışılmış Sayılan Hal: Süt izninde geçen süreler fiilen çalışılmış gibi kabul edilir ve ücretten herhangi bir kesinti yapılamaz.

Toplu Kullanım Yasağı: Süt izninin özü bebeğin günlük beslenme ihtiyacıdır. Bu sebeple izinlerin birleştirilerek haftalık veya aylık toplu kullanılması hukuken mümkün değildir.

MEMUR ANNELER İÇİN SÜT İZNİ ESASLARI VE UYGULAMA ŞARTLARI

Devlet memuru anneler bakımından süt izni süreleri, İş Kanunu'na kıyasla daha geniş tutulmuştur. Memur annelerin kullanım şartları ise şu esaslara dayanır:

Seçim Hakkı: Memur anne, analık izni sonrası yarım gün izin ile süt izni arasında tercihte bulunmak durumundadır. İki hak aynı anda kullanılamaz.

Çoğul Doğum: İkiz veya daha fazla çocuk doğumu hâlinde günlük izin süreleri değişmez.

Babasız Devir: Süt izni kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Annenin vefatı hâlinde dahi bu hak babaya devrolunamaz.

Amir Yetkisi: Birim amirlerinin süt izninin kullanım saatlerine müdahale yetkisi yoktur. Saatleri anne tayin eder.

Vefat ve Göreve Başlama: Bebeğin vefatı hâlinde izin hakkı son bulur. Memuriyetten önce doğum yapanlar ise kalan süre kadar süt izninden yararlanır.

ANALIK İZNİ SONRASI YARIM GÜN ÜCRETSİZ İZİN İMKANI

Analık izni bitiminde, çocuğun bakımı amacıyla isteğe bağlı yarım gün ücretsiz izin hakkı mevcuttur:

Birinci Doğum: 60 gün

İkinci Doğum: 120 gün

Üçüncü ve Sonraki Doğumlar: 180 gün

Çoğul Doğum Ek Süresi: Ek 30 gün

Engelli Çocuk Hâlinde: 360 gün

Yarım gün ücretsiz izin kullanılan bu dönemlerde işverenin süt izni verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İZİN VERMEYEN İŞVERENE YASAL YAPTIRIMLAR VE YARGITAY KARARLARI

Süt izni ertelenemez ve devredilemez niteliktedir. Hakkın doğduğu andan itibaren fiilen kullanılması esastır. Hakkın ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlar şöyle belirlenmiştir:

Yargıtay İçtihatları: Kadın işçi süt izni süresince çalıştırılırsa, bu süre fazla mesai sayılır. İşveren bu sürenin zamlı ücretini ödemekle mükelleftir.

İdari Para Cezası: Süt iznini kullandırmayan işverenler hakkında 2026 yılı itibarıyla her bir kadın işçi için 26.620 TL idari para cezası uygulanır. Bu cezalar yeni yılda daha da artırılacak.

Cemiyetin temeli aile, ailenin temeli ise evlatlarımızdır. Çalışan annelerin emzirme haklarının korunması, müstakbel nesillerin sıhhati ve iş barışı bakımından hayati bir vecibedir. Kanunlarımızca teminat altına alınan bu hakların eksiksiz uygulanması hususunda hem kamu kurumlarına hem de özel sektör işverenlerine büyük vazifeler düşmektedir.

Konunun önemine vurgu yapan uzmanlar, "Evlatlarına kol kanat geren annelerin huzuru, cemiyetin istikbaline atılmış en sağlam temeldir." ifadesiyle sürecin hassasiyetini özetlemektedir.