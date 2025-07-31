Ağustos ayı ile birlikte, Türkiye'deki 5 milyon kamu görevlisi ve 3 milyon emekli memur için önemli bir süreç başladı. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri, kamu çalışanlarının maaş artışları ve sosyal haklarına dair belirleyici olacak. Görüşmelerde, memurların alacağı maaş zammı ve emekli maaşlarına yapılacak artışlar netleşecek. Peki, memurlar ve emekliler hangi taleplerle masaya oturdu? İşte hükümet ile sendikaların pazarlıklarında öne çıkan başlıklar...

TOPLU S Ö ZL E Ş ME G Ö R Ü Ş MELER İ K İ MLER İ İ LG İ LEND İ R İ YOR?

Toplu sözleşme görüşmeleri, sendika üyesi olup olmadığına bakılmaksızın, tüm kamu görevlilerini ve emekli memurları doğrudan ilgilendiriyor. Yaklaşık 8 milyon kamu çalışanı ve emekli memurun yanı sıra, bu kişilerin aileleriyle birlikte 30 milyon kişi bu görüşmelerden etkilenecek. Her iki yılda bir yapılan bu görüşmeler, ülke genelinde büyük bir etki yaratıyor.

G Ö R Ü Ş MELERDE HANG İ KONULAR ELE ALINIYOR?

Bu yılki görüşmeler, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak. Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak toplam 4 zam oranı belirlenecek. Ayrıca, kamu görevlilerinin sosyal hakları da yeniden düzenlenecek. Bu düzenlemeler, hem aktif memurları hem de emekli memurları kapsayacak ve devletin sunduğu sosyal destekleri de içerecek.

K İ MLER BU G Ö R Ü Ş MELERDE YER ALIYOR?

Toplu sözleşme görüşmeleri, memur sendikaları ve hükümet yetkilileri arasında gerçekleşiyor. Memur-Sen, en büyük konfederasyon olarak, memurların taleplerini masaya taşıyan taraf olarak bu görüşmelerde aktif rol oynuyor.

MASADAK İ ZAM SENARYOLARI

Toplu sözleşme görüşmelerinde, memurlar ve emekli memurlar için pazarlık edilen zam oranları ve sosyal haklar oldukça dikkat çekici. İşte masadaki taleplerin detayları:

1. Memur-Sen'in Talepleri:

2026'nın İlk 6 Ayı:

Taban Maaş Zammı: 10.000 TL artış talep ediliyor.

Refah Payı: Yüzde 10 refah payı isteniyor.

Oransal Zam: Yüzde 25 artış önerisi var.

2026'nın İkinci 6 Ayı:

Yüzde 20 zam talep ediliyor.

2027'nin İlk 6 Ayı:

Taban Maaş Zammı: 7.500 TL artış talep ediliyor.

Oransal Zam: Yüzde 20 artış önerisi var.

2027'nin İkinci 6 Ayı:

Yüzde 15 zam talep ediliyor.

Enflasyon Farkı: Enflasyon farkının geçerli olduğu aydan itibaren 2 puan artırımlı verilmesi öneriliyor.

2. Türkiye Kamu-Sen'in Talepleri:

2026'nın Ocak Ayı:

7.500 TL telafi artışı talep ediliyor.

2026'nın İlk 6 Ayı:

Yüzde 30 zam talep ediliyor.

2026'nın İkinci 6 Ayı:

Yüzde 20 zam önerisi var.

Refah Payı: Ocak ayındaki zamma ek olarak, yüzde 10 refah payı talep ediliyor.

Bu senaryolar, 2026 ve 2027 yıllarında memurlara ve emekli memurlara yapılacak maaş artışlarını ve sosyal hakların kapsamını belirliyor. Hangi senaryonun kabul edileceği, hükümet ile sendikalar arasındaki müzakerelere bağlı olarak şekillenecek.

EMEKL İ MEMURLARIN DURUMU NE OLACAK?

Görüşmelerde alınacak kararlar, emekli memurları da doğrudan etkileyecek. Memurlara yapılan zam oranları, aynı şekilde emekli maaşlarına da yansıtılacak. Bu, emekli memurların alacakları 4 farklı zam oranının kesinleşmesi anlamına geliyor. 2026 ve 2027 yıllarında, emekli memurlar da maaşlarında önemli artışlar bekliyor.