Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü 3 Temmuz Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı ilk altı aylık enflasyon rakamlarına çevrildi.

Bu yılın ilk altı ayına ait enflasyon oranının yüzde 6'yı aşan kısmı ise memur ve emeklilere enflasyon farkı olarak yansıtılacak.

Bu fark, toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamla birleştirilecek ve temmuz ayında maaşlara toplam zam olarak uygulanacak.

buna göre tahmin edilen üç enflasyon oranına göre, üç ayrı zam formülü gündeme geldi:

Formül 1: AA Finans Anketi

Haziran tahmini: %1,53

6 aylık enflasyon: %16,85

Zam oranı: %15,75

En düşük memur maaşı: 50.612 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 22.707 TL

Formül 2: Merkez Bankası Piyasa Katılımcı Anketi

Haziran tahmini: %1,61

6 aylık enflasyon: %16,94

Zam oranı: %15,84

En düşük memur maaşı: 50.652 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 22.725 TL

Formül 3: FKB Ekonomik Görünüm Anketi

Haziran tahmini: %2,19

6 aylık enflasyon: %17,61

Zam oranı: %16,50

En düşük memur maaşı: 50.940 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 22.854 TL

ZAM SENARYOLARINA GÖRE MEMUR MAAŞLARI

İşte oluşabilecek enflasyon rakamlarına göre memurlara 2025 zam senaryoları...

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu / 1/4): Mevcut maaşı 66.358 TL. Tahmin 1'e göre maaşı 76.809 TL, Tahmin 2'ye göre 76.869 TL, Tahmin 3'e göre ise 77.307 TL olacak.

Memur (Üniversite Mezunu / 9/1): Mevcut maaşı 45.555 TL. Tahmin 1'e göre maaşı 52.729 TL, Tahmin 2'ye göre 52.770 TL, Tahmin 3'e göre ise 53.071 TL olacak.

Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut maaşı 58.663 TL. Tahmin 1'e göre 67.902 TL, Tahmin 2'ye göre 67.955 TL, Tahmin 3'e göre 68.342 TL maaş alacak.

Öğretmen (1/4): Mevcut maaşı 52.935 TL. Zam sonrası maaşı sırayla 61.272 TL, 61.319 TL ve 61.669 TL olacak.

Başkomiser (3/1): Mevcut maaşı 64.481 TL. Zamlarla birlikte 74.636 TL, 74.694 TL ve 75.120 TL seviyelerine çıkacak.

Polis Memuru (8/1): Mevcut maaşı 58.938 TL. Üç senaryoya göre sırasıyla 68.220 TL, 68.273 TL ve 68.662 TL olacak.

Uzman Doktor (1/4): Mevcut maaşı 109.154 TL. Yeni maaşı 126.345 TL, 126.443 TL ve 127.164 TL arasında değişecek.

Hemşire (Üniversite Mezunu / 5/1): Mevcut maaşı 53.465 TL. Tahmin 1'e göre 61.885 TL, Tahmin 2'ye göre 61.933 TL, Tahmin 3'e göre 62.286 TL olacak.

Mühendis (1/4): Mevcut maaşı 67.691 TL. Üç farklı tahmine göre maaşı 78.352 TL, 78.413 TL ve 78.860 TL olacak.

Teknisyen (Lise Mezunu / 11/1): Mevcut maaşı 47.224 TL. Zam oranına göre maaşı 54.661 TL, 54.704 TL ve 55.015 TL olacak.

Profesör (1/4): Mevcut maaşı 96.374 TL. Yeni maaşı sırayla 111.552 TL, 111.639 TL ve 112.275 TL olacak.

Araştırma Görevlisi (7/1): Mevcut maaşı 63.877 TL. Tahminlere göre 73.937 TL, 73.995 TL ve 74.416 TL seviyelerine ulaşacak.

Vaiz (1/4): Mevcut maaşı 55.332 TL. Zam sonrası maaşı 64.046 TL, 64.096 TL ve 64.461 TL olacak.

Avukat (1/4): Mevcut maaşı 63.637 TL. Yeni maaşı 73.659 TL, 73.717 TL ve 74.137 TL aralığında olacak.

ZAM SENARYOLARINA GÖRE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

İşte oluşabilecek enflasyon rakamlarına göre memur emeklilerine 2025 zam senaryoları...