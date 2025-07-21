Milyonlarca memur ve memur emeklisi yüzde 15.57 oranında aldıkları zamdan sonra 1 Temmuz - 14 Temmuz arasında geçen süredeki maaş farkını henüz almadı. Sosyal Güvenlik Kurumu memur ve memur emeklilerine ödenecek maaş farkına yönelik açıklama yaptı. Emekli Sandığı'ndan aylık alan memur emeklileri ve görevdeki memurlar farkların ne zaman yatacağını merak etmeye başladı.

OCAK AYINDAKİ FARKLAR NE ZAMAN YATMIŞTI?

Ocak 2025'teki zamlar sonrasında maaş farkları 24 Ocak 2025 tarihinde hesaplara yatmıştı. Genel olarak zam yapılan ayın 20'si ve sonrasında maaş farkları hesaplara yatıyor.

Bugünden sonra her gün farkların yatması beklenebilir. 2024 yılı Temmuz maaş farkları ise 26 Temmuz 2024 tarihinde hesaplara yatmıştı.

KİM AÇIKLAYACAK?

Maaş farklarının hesaplara geçiş tarihini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu açıklayacak.