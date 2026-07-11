Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin esaslarda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 11516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Nisan 2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"da değişikliğe gidildi.

MEB YÖNETİCİLERİNE TAZMİNAT

Yapılan düzenleme kapsamında, özel hizmet tazminatına ilişkin cetvelin Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı bölümüne yeni hükümler eklendi.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı millî eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri, şube müdürleri ile öğretmenlik meslek kanunu kapsamında yönetici olarak görevlendirilenler, özel hizmet tazminatı bakımından öğretmen kadrolarında görev yapanlar arasında değerlendirilecek.

Kararda ayrıca, öğretmen kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin toplam hizmet süresine göre özel hizmet tazminatından yararlanmasına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

HİZMETTEKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ BELİRLEYİCİ FAKTÖR

Buna göre; toplam hizmet süresi en az 50 yıl olan öğretmenler ve toplam hizmet süresi en az 25 yıl olan öğretmenler ilgili maddede belirtilen esaslar doğrultusunda özel hizmet tazminatından yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Kararı'nın ikinci maddesinde düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği, üçüncü maddesinde ise karar hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği hüküm altına alındı.

Söz konusu değişiklik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152'nci maddesi kapsamında gerçekleştirildi ve 11 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.