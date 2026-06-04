Cem YILDIRIM

Enflasyonla mücadele süreci giderek uzarken, geliri her geçen gün eriyen milyonlarca memur ve emekli de temmuzdaki zam oranına odaklandı. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele programı ve sıkılaşma tedbirleri nedeniyle Ankara kulislerinde ek zam beklentileri yerini soğuk rüzgarlara bırakırken, bu alandaki talepler de giderek yükseliyor. Ba­ğımsız Kamu Görevlileri Sendi­kaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, “Memur ve emeklilerin ücretlerine ek artış olarak refah payı verilmeli” dedi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) verilerine göre mayısta açlık sınırı 35 bin lirayı, yoksulluk sınırı 114 bin lirayı aştı.

MİLYONLAR YOKSULLAŞTI

BASK Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, memur ve emeklilere ek zam ve refah payı verilmesi gerektiğini vurguladı. Öğretici, “Verilen sözler tutulmadı, sabit gelirli her geçen gün daha da yoksullaştı” diye konuştu. Öğretici, “Türk-İş’e göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 35 bin 174 liraya çıktı. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) da 114 bin 576 liraya ulaştı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 45 bin 488 liraya çıktı” dedi.

Öğretici, “Asgari ücretin 28 bin 75 lira, ortalama emekli sandığı aylığının 26 bin 54 lira, Bağ-Kur, SSK emekli aylığının 20 bin lira ve ortalama memur maaşının 63 bin lira olduğu günümüzde sabit gelirliler ne yapsın” diye sordu.

Yoksulluk sınırı, emekli aylığının 5.7 katı

Türk-İş’in verilerine göre mayıs ayında açlık sınırı 35 bin 174 liraya ulaşarak 28 bin 75 liralık asgari ücrete 7 bin 99 lira fark attı. 20 bin liralık en düşük emekli maaşı ile açlık sınırı arasındaki makas da daha da açıldı. Böylece açlık sınırı ile en düşük emekli maaşı arasındaki fark 15 bin 174 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı ise 114 bin 576 liraya ulaşarak, asgari ücretin dört katını buldu. Yoksulluk sınırı en düşük emekli aylığının ise 5.7 katı na kadar çıktı.