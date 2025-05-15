Sayıştay, koruyucu giyim eşyaları da dahil olmak üzere memurlara ayni olarak ödenen ‘giyim yardımı’ paralarını ‘kamu zararı’ sayıp zimmet çıkardı. İlk karar Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nde çalışan memurlara uygulandı. Sayıştay, DSİ yönetiminden 2021 yılında ödediği giyim yardımı paralarını her bir memurdan faiziyle birlikte geri almasını, ödemeyenlere haciz gönderilmesini istedi. Temyiz dahil tüm süreçleri sona ererek kesinleşen kritik kararın, memura giyim yardımı yapan tüm kamu kurumlarını kapsayacağı, uygulamadan 250 bin memurun olumsuz etkileneceği ifade edildi.

687 MEMURA 4.3 MİLYON TL

Kamudaki işçilere yıllardır yapılan eldiven, şapka, su-ısı geçirmeyen bot, mont, yelek gibi çeşitli koruyucu kıyafetler için giyim yardımı ilk kez 2012 yılında memurlara da verilmeye başladı. Memurların, Hakem Kurulu kararıyla ilk toplu sözleşmede elde ettiği giyecek yardımı hakkı ilk olarak enerji, sanayi, madencilik hizmet kolunda çalışan memurlara uygulandı. Daha sonra bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri, ardından kültür-sanat, ulaştırma ve son olarak da tarım ve ormancılık hizmet kollarıyla tüm kamuya yayıldı. Sayıştay, 2021 yılında yaptığı denetimlerde ‘kıyafet yardımı’ adı altında bir çok kurumda yapılan ödemelerle kamunun zarara uğratıldığı tespitini yaptı. Sayıştay denetçilerinin bu raporlarına itirazlar geldi. Ancak 11 kişilik Sayıştay Temyiz Kurulu 7 oyla DSİ’deki giyim yardımı ödemesinin haksız olduğu sonucuna varıp 687 memura 4 milyon 383 bin lira zimmet çıkardı. Sayıştay, bu paraların her bir memurdan faiziyle birlikte alınmasına ilişkin emri DSİ’ye gönderdi. Diğer kurumlardaki incelemelerin de devam ettiği bildirildi.

Emekliye ayrılmış memur da kıskaçta

DSİ dışındaki diğer kurumlardaki memurlara ödenen giyim yardımlarıyla ilgili Sayıştay süreci devam ediyor. Sayıştay’ın diğer kurumlar için de kamu zararı ve zimmet kararları alması bekleniyor. Birçok kurumda 2022 ve 2023’te giyim yardımı ödemelerin devam ettiği, bazı kurumların 2024 ve 2025’te de giyim yardımı verdiği, dolayısıyla her bir memura her yıl için ortalama 20 bin lira civarında zimmet çıkabileceği bildirildi. Yetkililer, zimmet ve icra kararlarının emekliye ayrılmış memurlara da uygulanacağına, bunun yanı sıra vefat etmiş memurların varislerine kadar uzanabileceğine dikkat çektiler.