Türkiye'de düşen doğum oranlarını yükseltmeye yönelik teşvik politikaları yeni bir boyut kazanıyor. Hükûmetin uzun süredir dile getirdiği “üç çocuk” önerisi, bu kez kamu istihdamı üzerinden destekleniyor.

TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, üçüncü çocuğunu dünyaya getiren kadınlara kamu kurumlarında memuriyet hakkı tanınmasını öngörüyor.

KPSS ŞARTI ARANMAYACAK

NTV'nin haberine göre, üçüncü çocuğunu doğuran kadınlar, KPSS’ye girmeden merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilecek. Atama hakkı bir kez kullanılabilecek ve yalnızca belirlenen kadro ve pozisyonlar için geçerli olacak. Bu hak kapsamında adayların yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu hizmetinden yasaklı bulunmaması ve sağlık şartlarını taşıması zorunlu olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılacak başvurular sonucunda, uygun görülen hak sahiplerinin atamaları kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Kurumlara yapılacak atama teklifleri, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanacak.

HANGİ KADROLARA ATAMALAR YAPILACAK?

Kanun teklifine göre öğrenim durumuna göre kadrolar şu şekilde belirlenecek:

İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunları: “Hizmetli” unvanlı kadro ve pozisyonlara atanacak.

Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları: Eğitim düzeylerine uygun “memur” unvanlı kadrolara yerleştirilecek.

İşçi statüsünde değerlendirilecek başvurular: Sürekli işçi unvanlı kadrolar üzerinden istihdam edilecek.

Göreve başlama işlemlerinin ardından, herhangi bir nedenle istifa eden ya da göreve başlamayan kişiler bu haktan tekrar yararlanamayacak.

TEŞVİKLE NÜFUS POLİTİKASI

Uzmanlara göre bu tür uygulamalar, Türkiye’nin yaşlanan nüfusu ve düşen doğurganlık oranlarıyla başa çıkma çabalarının parçası. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2024 yılında doğurganlık hızı 1,51 seviyelerine gerilerken, bu oran nüfusun yenilenme eşiği olan 2,1’in oldukça altında kalmıştı.

Hükûmetin üç çocuk politikasına paralel olarak sunulan bu tür sosyal teşviklerin, özellikle düşük gelirli aileleri desteklemesi ve kadınların istihdamını artırması hedefleniyor.