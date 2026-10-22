BÜRO Emekçileri Sendikası TBMM önünde, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde ‘Bütçe refah değil, servet transferi belgesi’ diyerek Ankara’da eylem yaptı. Eylemlerde Meclis’te görüşmeleri devam eden 2027 yılı bütçesi protesto edildi.

Büro Emekçileri Sendikası’ndan yapılan açıklamada da faiz için ayrılan meblağa dikkat çekildi ve şöyle denildi: “Bu tablo refah bütçesi değil, alt sınıflardan üst sınıflara servet transferi belgesidir. Dar ve sabit gelirli kesimler için yoksulluğa sabredilmesinin yeniden istendiğinin ilanıdır. Sermayeye bol keseden kaynak aktarılacağı bir bütçedir. Küçük yatırımcının kaynakları SPK gözetimi altında yağmalanmıştır. Fon vurgununun sorumlusu siyasal iktidardır. Vurgun miktarı bir 1 milyon memurun 1 yıllık maaşı ve 2 milyon 555 bin emeklinin de 5 aylık maaşıdır. Sermayeye vergi afları, teşvikler ve garantili ödemeler yağdırılırken; kamu emekçisine tasarruf tedbirleri, sefalet ücretleri ve vergi dilimi soygunu dayatılmaktadır.”

Eylemde en düşük maaşın yoksulluk sınırının üzerine çıkrılması istendi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ise Bakanlık önünde yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

SORUN KAYNAK DAĞILIMI

“Önemli olan bütçenin kimlere nasıl dağıtılacağıdır. Şu an asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli aylığı 23 bin 500 lira, açlık sınırı 34 bin lira, yoksulluk sınırı 123 bin lira. Halkın büyük kısmı aç ve halkın neredeyse tama-

mına yakını yoksul durumda.”

Memur emeklilerinin seyyanen zam hakkının bir an evvel verilmesi istenen eylemde, Türkiye’de kaynak bulunduğu, sorunun bu kaynağın dağılımında olduğu söylendi.

DİSK, adalet için Eskişehir’de meydanlara indi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ‘Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet’ emekçi buluşmalarının 6’ncısını Eskişehir’de gerçekleştirdi. Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin güncel enflasyona göre derhal artırılması, hedeflenen enflasyonla maaş belirleme yönteminden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Çerkezoğlu ayrıca vergi yükünün ücretlilerin sırtından alınmasını ve adil bir sistem kurulmasını istedi. Demokrasi mücadelesinin işçi sınıfı için önemine vurgu yapan Çerkezoğlu, kıdem tazminatına el uzatılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.