2025 yılı, emekliler ve çalışanlar için önemli maaş düzenlemeleriyle başladı. Ancak yüksek enflasyon, maaşların alım gücünü azaltmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %3 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise TÜFE, %37,86'ya yükseldi. Bu veriler, gıda, ulaştırma ve ev eşyası gibi temel tüketim ürünlerinin fiyatlarının ciddi şekilde arttığını gösteriyor.

Ayrıca, üretici fiyatlarının artışı da tüketici fiyatlarına yansıyabilir, bu da enflasyonun daha da yüksek olma olasılığını artırıyor. Bu durum, maaşların enflasyona karşı korunması gerektiği yönündeki talepleri güçlendiriyor.

REFAH PAYI TALEBİ

Memur ve emekli sendikaları, maaş artışlarının sadece enflasyon farkıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtiyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2025 yılının ilk yarısında maaşlara %15 zam ve %10'luk bir refah payı eklenmesini talep etti. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, enflasyon farkının sadece bir zam kalemi olarak görülmemesi gerektiğini, refah payının kalıcı bir uygulama haline getirilmesini istedi.

REFAH PAYI NE KADAR ETKİLİ OLACAK?

2025’in Temmuz ayında, refah payı konusunda alınacak kararlar, maaşlara nasıl bir etki yapacağına dair önemli göstergeler sunacak. Eğer Memur-Sen'in talep ettiği gibi %10'luk bir artış gerçekleşirse, bu artış memur, emekli ve işçi maaşlarını önemli ölçüde etkileyecek. Peki, bu artış kimleri kapsayacak ve ne kadar bir etkisi olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Refah payı, genellikle toplu sözleşme kapsamındaki çalışanlara uygulanabilir. Bu durumda, maaş artışı enflasyon farkının üzerine ek bir iyileştirme olarak yapılabilir.

SSK ve BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Bu kesim de maaşlarına enflasyon oranında zam alıyor. Ancak refah payı verilmesi, siyasi bir karara bağlı olacak.

ASGARİ ÜCRETLİLER

Asgari ücretlilere yapılacak artış, refah payı olarak değil, asgari ücret ara zammı şeklinde olabilir. Bu karar da Çalışma Bakanlığı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

HÜKÜMETİN ÇALIŞMALARI VE BEKLENTİLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hükümetin en düşük emekli maaşına yönelik bir düzenleme üzerinde çalıştığını duyurdu. Ancak, refah payı ile ilgili olarak henüz net bir adım atılmadı. Hükümet, emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeleri daha temkinli bir şekilde ele alırken, memur ve memur emeklilerine 2025 Ocak ayında yapılan %11,54'lük zam, maaşların artışını belirleyen ilk adım olmuştu.

REFAH PAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Refah payına ilişkin kararların Temmuz ayında netleşmesi bekleniyor. Bu dönemde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları, refah payının uygulanıp uygulanmayacağına ve oranına dair çalışmalarını tamamlayacak. Maaş artışlarıyla ilgili beklentiler ise giderek artarken, vatandaşlar bu düzenlemenin hayata geçmesini umutla bekliyor.