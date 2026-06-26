Malezya hükümeti, kamu çalışanları için hibrit çalışma modeline geçme kararı aldı.

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

Yerel basında yer alan haberlere göre, Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği yeni uygulama kapsamında memurlar, 1 Ağustos'tan itibaren haftada iki gün evden ya da yetkili kurumlarca uygun görülen farklı bir çalışma noktasından görev yapabilecek. Haftanın kalan üç gününde ise ofiste çalışacaklar.

REFORM PROGRAMININ BİR PARÇASI

Yeni çalışma düzeninin, kamu hizmetlerinde verimliliği artırmayı ve çalışma kültürünü çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde dönüştürmeyi hedefleyen kapsamlı reform programının bir parçası olduğu ifade edildi.