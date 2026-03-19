657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içerisinde kamu görevlilerinin aday memur eğitimleri ve görevleri süresince verilen hizmet içi eğitimleri kapsayan esaslara dair süreçleri içeren 'Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik' 19 Mart 2026 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı kararı ile değişen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

GENEL YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

'Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik' Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında 43 yıldır uygulanmaya devam eden 'Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik' yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmelik ek çok hususu kapsamakla birlikte son yıllarda artmaya devam eden uzaktan eğitimi de kapsayan sıkı tedbirler içeriyor. Ayrıca yönetmelikte eğitim süreçlerinin takibi adına kararlarda bulunuyor.

YENİ YÖETMELİKTE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Yürürlüğe giren yeni yönetmelikte dikkat çeken bazı husus ve detaylar da bulunuyor. Yürürlüğe girmesinin ardından kamuda görevli personellerin memurluk eğitim süreçlerini etkileyecek olan ve 19 Mart 2026 tarihi ile yürürlüğe giren yönetmeliğin kapsadığı hususlar şu şekilde:

Sürekli Gelişim İlkesi: Memurların; bilimsel ve teknolojik ilerlemelere, güncel mevzuat değişikliklerine ve kurumsal yeniliklere adaptasyonunu sağlayacak eğitim faaliyetlerinin icrası esastır.

Mesleki Refakat ve Usta-Çırak Modeli: Memuriyete ilk defa atanan personelin yetiştirilmesinde; üç yıl süreyle deneyimli personel gözetiminde, usta-çırak ilişkisi çerçevesinde işbaşı eğitim metodolojisi uygulanır.

Eğitici Kadrosunun Teşkili: Eğitim süreçlerinde; kurum içi yetkin personel, diğer kamu kurumlarındaki uzmanlar, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ve üst düzey kamu yöneticiliği tecrübesine sahip kişilerden eğitici olarak istifade edilir.

Eğitim Altyapısının Ortak Kullanımı: Kamu idarelerine ait eğitim merkezlerinin envanteri kayıt altına alınır; bu tesisler ihtiyaç duyulması halinde diğer idarelerin eğitim faaliyetlerine tahsis edilebilir.

Maliyet Etkinliği: Eğitim programlarının planlanmasında; eğitimin niteliği, fiziki mekan şartları ve katılımcı sayısı gözetilerek kaynakların en verimli şekilde kullanılması temel prensiptir.

Merkez Eğitim Kurulu’nun Tesisi: Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Merkez Eğitim Kurulu; aday memurların yetiştirilme esaslarını, sınav müfredatlarını ve hizmet içi eğitim stratejilerini karara bağlamakla yetkilidir.

Eğitim Yönetme Kurulları: Her kamu idaresinin merkez teşkilatında kurulan bu kurullar; kurumun eğitim politikalarını belirlemek, ihtiyaç analizlerini yapmak ve eğitici temini ile uygulama süreçlerini sevk ve idare etmekle görevlidir.

Müfredat Güncellemesi: Aday memur eğitim programlarına; Kişisel Verilerin Korunması, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Hakları ve Etik ilkeleri zorunlu ders içerikleri olarak dahil edilir.

Planlama ve Raporlama Yükümlülüğü: İdareler, yıllık eğitim planlarını her yılın Kasım ayı sonuna kadar; gerçekleşen eğitim verilerini ise Aralık ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

Başarı Değerlendirmesi ve Kariyer Planlama: Hizmet içi eğitimler neticesinde sınav yapılabilir; bu sınavlarda elde edilen başarı puanları, personelin görevde yükselme ve üst kademe atama süreçlerinde kurumlarca liyakat kriteri olarak değerlendirilir.

Uyum Süreci: Kamu idareleri, mevcut eğitim ve hizmet içi yönetmeliklerini bu esasların yayım tarihinden itibaren altı ay içerisinde uyumlu hale getirmek zorundadır.