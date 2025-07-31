Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu adımın doğurganlık oranlarını artırmak, aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için atıldığını belirtti.

ÇOCUK SAYISINI ARTIRMAK

Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2025’in ‘Aile Yılı’ ilan edilmesiyle, çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kadın istihdamının desteklenmesi ve genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki engellerin kaldırılması için kararlı adımlar atıyoruz. Özellikle 7/24 hizmet veren kurumlarda, çocuklar için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor. Bu düzenleme, sosyal adaletin tesisi ve nüfus politikalarımızın etkinliği için kritik bir adım” dedi.

EBEVEYNLERE DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Aile Yılı kapsamında, çalışan ebeveynlerimize destek olmak ve iş-yaşam dengesine katkı sunmak için kreş ve çocuk bakımevi açılmasının tasarruf genelgesinden istisna tutulduğunu ve kapasitelerin artırılmasının istendiğini” vurguladı.

Göktaş, “Özellikle 7/24 hizmet veren kamu kurumlarında nitelikli bakım imkanlarının yaygınlaştırılması, ailelerimizi güçlendirecek önemli bir adım. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile hayata geçirilen bu düzenlemenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.