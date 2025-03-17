Memur olan anne ve babalar, çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak. Bu yeni hak, hükümetin "Aile Yılı" kapsamında hazırladığı düzenlemelerle beraber uygulanmaya başlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son halini vereceği yönetmelik ile bu düzenleme hayata geçirilecek.

HANGİ DURUMLARDA YARI ZAMANLI HAK OLACAK?

Yarı zamanlı çalışma hakkı, doğum veya evlat edinme sonrasında devrede olacak. Fakat bu haktan faydalanmak isteyen memurların maaşları yarı yarıya düşecek. Aynı zamanda, eşlerin aynı anda bu haktan faydalanması mümkün olmayacak. Yarı zamanlı çalışma hakkı, çocukların ilkokul çağına kadar devam edecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA 8 YILDIR UYGULANMIYOR

2016'da Devlet Memurları Kanunu’na eklenen yarı zamanlı çalışma hakkı, 8 yıldır uygulanmıyor. Hükümetin bu kararı uygulamaya koyabilmek için "Aile Yılı" kapsamında hazırladığı yeni yönetmelik, bu hakkın tekrar hayat bulmasını sağlayacak.

YARI ZAMANLI ÇALIŞAN ANNELER İÇİN EK HAKLAR YOK

Yeni yönetmelik taslağına göre, yarı zamanlı çalışmaya başvuracak annelere süt izni verilmesi söz konusu olmayacak. Ayrıca, yarı zamanlı çalışma için başvuru yapmak isteyen memurların, talebini en az 1 ay önceden yazılı olarak iletmesi gerekecek.

ÇALIŞMA SAATLERİ BELLİ OLDU

Normalde haftalık 40 saat olan çalışma süresi, yarı zamanlı çalışan memurlar için 20 saate düşecek. Bu çalışanlar, haftanın belirli günlerinde tam gün çalışabilecekleri gibi, haftanın 5 günü en az 3 saat çalışmayı tercih edebilecekler.

EVLAT EDİNENLER İÇİN DE AYNI HAKLAR GEÇERLİ

Evlat edinen çiftler için de aynı yarı zamanlı çalışma hakkı geçerli olacak. Her bir çocuk için ayrı ayrı bu hak kullanılabilecek ve çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilecek. Yetkili amirler, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde düzenlemeler yapabilecek.

SON KARAR BAKANLIKTA

Yeni yönetmelik taslağı görüşe açılmış durumda. Taslak, son halini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alacak ve uygulama süreci başlayacak. Bu düzenlemenin, ailelerin çocuk bakımı konusunda daha esnek bir iş hayatı sürdürebilmelerine yardımcı olması bekleniyor.