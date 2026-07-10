Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 dönemine ait maaş artış oranları resmiyet kazandı.

Yapılan yüzde 13,52 oranındaki zam sonrasında, kamu çalışanları ve emekliler ödemelerin hesaplara geçeceği günü araştırmaya başladı. Memurlar yeni zamlı maaşlarını 15 Temmuz’da alacakken, ayın ilk günlerinde zamsız maaş alan memur emeklileri ile 14 günlük farkı bekleyen memurlar için takvim netleşiyor.

ENFLASYON RAKAMLARI NETLEŞTİ, ZAM ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 6 aylık dönemini kapsayan enflasyonun yüzde 17,76 çıkmasıyla birlikte, memur ve memur emeklisine yüzde 6,09 oranında enflasyon farkı doğdu. Bu farka yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle Temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni zam oranlarıyla birlikte kamuda maaş dengeleri de baştan aşağı değişti. Temmuz ayı itibarıyla en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL’den 70 bin 251 TL’ye yükseldi.

En düşük emekli memur aylığı ise 27 bin 772 TL seviyesinden 31 bin 524 TL’ye çıktı. Diğer yandan, sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük işçi emeklisi (SSK) aylığı da 21 bin 481 TL’den 25 bin 296 TL’ye ulaşmış oldu. Yapılan son artışla birlikte, en düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki makas 38 bin 727 TL’ye yükseldi.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kamu görevlileri, yasal mevzuat gereği her ayın 15'inde maaşlarını peşin olarak alıyor. Bu doğrultuda devlet memurları, 15 Temmuz tarihinde yüzde 13,52 oranında artırılmış yeni ve güncel maaşlarını eksiksiz olarak banka hesaplarında görebilecekler.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEMELERİNDE SON DURUM

Maaş zammı kararları yasal olarak 1 Temmuz itibarıyla geçerlilik kazanıyor. Ancak memurlara normal maaş ödemeleri ayın 15'inde yapıldığı için, 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasında kalan "14 günlük dönemsel kat değer farkı" oluşuyor.

Memurların merakla beklediği bu 14 günlük maaş farkı ödemelerinin, 15 Temmuz maaş ödemesinden kısa bir süre sonra ayrı bir bordro ile hesaplara aktarılması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli Sandığı (SGK) mensubu memur emeklileri, aylıklarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz'da açıklandığı için, emekliler Temmuz başında maaşlarını henüz zam yansıtılmamış eski tarifeden çekti.

Maaşlarını erken alan emeklilerin oluşan bu zam farkı ödemeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yakın zamanda özel bir ödeme takvimi duyurulacak. Fark ödemelerinin Temmuz ayının son haftasına kadar tamamlanması öngörülüyor.