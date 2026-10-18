Memurların saatlik fazla mesai ücretinin, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre yaklaşık yüzde 20 artırılması öngörülüyor. Teklif, 2026'da 16 lira 55 kuruş olan saatlik ücretin 1 Ocak 2027'den itibaren 19 lira 85 kuruşa yükseltilmesini içeriyor.

Şoförlerin saatlik fazla mesai ücretinin ise 21 lira 15 kuruş üzerinden hesaplanması planlanıyor. Teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin 21 Ekim'de başlaması ve bir ay sürmesi bekleniyor.

PERSONELE 6,3 TRİLYON LİRALIK ÖDEME PLANI

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin personeline 2027'de toplam 6,3 trilyon lira nakdi ödeme yapılması planlanıyor. Personel giderlerinde en yüksek pay, 1,8 trilyon lirayla Milli Eğitim Bakanlığı için öngörülüyor.

Sağlık Bakanlığı personeli için 1,1 trilyon lira, Emniyet Genel Müdürlüğü için 523,7 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığı için de 501 milyar 511 milyon lira ödenek planlanıyor. Şehit yakınları ve gazilere tahsis edilmesi öngörülen kaynak ise 30 milyar 25 milyon 113 bin lira.

BAKAN VE MİLLETVEKİLİ GÜNDELİĞİNE ARTIŞ

Teklifte, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yer alıyor. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın yurt içi gündeliğinin 925 liradan 1.260 liraya çıkarılması öngörülüyor.

Bakanlar ve milletvekilleri için ise 900 lira olan gündeliğin 1.230 liraya yükseltilmesi planlanıyor.

VERGİ TAHSİLATINDA 22,1 TRİLYON LİRA HEDEFİ

Takvim'in aktardığı teklif ayrıntılarına göre, 2026 için 16,3 trilyon lira olarak verilen vergi geliri tahsilatının, 2027'de yüzde 35,8 artışla 22,1 trilyon liraya ulaşması hedefleniyor. Gelir vergisinde yüzde 34,3 artışla 5,6 trilyon liralık tahsilat öngörülüyor.

Özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirlerinin yüzde 55,8 artışla 3,3 trilyon lira olması bekleniyor. Bunun 1,2 trilyon lirasının motorlu taşıt araçlarından, 259,6 milyar lirasının alkollü içkilerden, 795,9 milyar lirasının tütün mamullerinden, 31,5 milyar lirasının da kolalı gazozlardan gelmesi planlanıyor.

Yurt dışı harçlardan 22,6 milyar lira, şans oyunlarından ise 104 milyar lira gelir öngörülüyor.

PARA CEZALARINDAN 489,9 MİLYAR LİRA BEKLENTİSİ

Para cezalarından elde edilecek toplam gelirin, 2026'ya göre yüzde 30,8 artışla 489,9 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Kaynakta aktarılan kalemler arasında yargı cezaları için 14,8 milyar lira, idari para cezaları için 82,8 milyar lira, trafik para cezaları için 200,7 milyon lira ve çevre idari para cezaları için 1,9 milyar lira bulunuyor.

Kira gelirlerinin yüzde 25,1 artışla 42,9 milyar lira olması hedefleniyor. Lojmanlardan 18,6 milyar lira, sosyal tesislerden 10,9 milyar lira gelir planlanıyor.

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 156,3 milyar lira öngörülüyor. Faiz gelirlerinin yüzde 28 artışla 538,5 milyar liraya, GSM işletmelerinden alınan Hazine paylarının ise 76,7 milyar liraya ulaşması bekleniyor.