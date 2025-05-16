Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair kanunla devlet memurları kanunundaki yapılan değişiklikle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

Uyuşmazlık Mahkemesi'nin kuruluş ve işleyişi hakkında kanundaki düzenlemeyle, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabilecek. Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı çalışacak ve bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapacak. Bakan müşavirleri gerektiğinde bakanın görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek.



ASILSIZ İHBARA 15 BİN TL PARA CEZASI

İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumların görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Yükseköğretim Kalite Kurulunda, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

Yasada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Kamu İhale Kurumu gibi üst kurullarda görev yapacak üyelerin herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmalarına yönelik düzenleme de yer alıyor.

Yasaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız arayanlar 1,500 TL para cezası verilecek. İhbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından 15,000 TL idari para cezası verilmesi öngörülüyor.