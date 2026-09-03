Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Ocak 2027 zam oranlarına çevrilmişti. TÜİK tarafından paylaşılan Ağustos ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, 2027’nin başında uygulanacak zam oranının ilk güçlü sinyalleri alındı.

İki aylık enflasyon farkıyla memurlar için %3,66’lık zam oranı şimdiden garantilenirken; öğretmen, doktor, polis, avukat ve diğer tüm kamu personelinin yeni maaşları da kuruşu kuruşuna yeniden hesaplandı.

ENFLASYON VERİLERİ ZAM HESAPLAMALARINI HAREKETLENDİRDİ

TÜİK verilerine göre, Ağustos 2026’da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %1,84, yıllık bazda ise %31,51 oranında artış gösterdi.

Temmuz ayında gerçekleşen %1,78’lik artışla birlikte yılın ikinci yarısına ait iki aylık enflasyon verisi netleşti.

Bu rakamlar doğrultusunda memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş artışının %3,66’lık kısmı şimdiden garantiye alınmış oldu.

Öte yandan SGK ve Bağ-Kur emeklileri için iki aylık kesinleşen zam oranı ise %3,65 olarak gerçekleşti.

NİHAİ RAKAMLAR İÇİN 4 KRİTİK VERİ KALDI

Ağustos verilerinin ardından zam oranının tam olarak şekillenmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait TÜFE verileri bekleniyor. Toplu sözleşme şartları ve açıklanacak 4 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle nihai zam oranı netleşecek. Rakamların tamamlanmasının ardından son kararı TBMM ve Cumhurbaşkanı verecek.

MESLEK MESLEK GARANTİLENEN ZAMLI MAAŞ LİSTESİ

İki aylık kesinleşen verilere göre (%3,66 zam oranına göre) meslek gruplarının mevcut maaşları ve yeni zamlı tutarları şu şekilde listelendi:

Uzman Doktor (1/4): Mevcut maaşı 170.730 TL iken, yeni zamla birlikte 176.979 TL’ye yükseliyor.

Profesör (1/4): Mevcut maaşı 153.208 TL iken, yeni zamla birlikte 158.815 TL’ye yükseliyor.

Mühendis (1/4): Mevcut maaşı 109.185 TL iken, yeni zamla birlikte 113.181 TL’ye yükseliyor.

Şube Müdürü (1/4): Mevcut maaşı 107.110 TL iken, yeni zamla birlikte 111.030 TL’ye yükseliyor.

Araştırma Görevlisi (7/1): Mevcut maaşı 102.779 TL iken, yeni zamla birlikte 106.541 TL’ye yükseliyor.

Avukat (1/4): Mevcut maaşı 102.135 TL iken, yeni zamla birlikte 105.873 TL’ye yükseliyor.

Başkomiser (3/1): Mevcut maaşı 101.242 TL iken, yeni zamla birlikte 104.947 TL’ye yükseliyor.

Polis Memuru (8/1): Mevcut maaşı 92.618 TL iken, yeni zamla birlikte 96.008 TL’ye yükseliyor.

Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut maaşı 92.166 TL iken, yeni zamla birlikte 95.539 TL’ye yükseliyor.

Vaiz (1/4): Mevcut maaşı 86.983 TL iken, yeni zamla birlikte 90.167 TL’ye yükseliyor.

Hemşire (5/1): Mevcut maaşı 84.845 TL iken, yeni zamla birlikte 87.950 TL’ye yükseliyor.

Öğretmen (1/4): Mevcut maaşı 83.254 TL iken, yeni zamla birlikte 86.301 TL’ye yükseliyor.

Teknisyen (11/1): Mevcut maaşı 75.877 TL iken, yeni zamla birlikte 78.654 TL’ye yükseliyor.

Memur (9/1): Mevcut maaşı 73.070 TL iken, yeni zamla birlikte 75.744 TL’ye yükseliyor.