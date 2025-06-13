Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği Temmuz ayında yüzde 5’lik bir zam alacak. Buna enflasyon farkı da eklenecek. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki toplam enflasyon oranı yüzde 15,01 olarak gerçekleşti.

Bu veriler ışığında memur maaşlarının Temmuz'da yaklaşık yüzde 14 oranında artması bekleniyor.

MAAŞLAR KIDEME, DERECEYE VE GÖREVE GÖRE DEĞİŞİYOR

Memurların aldığı maaş, görevdeki yılı, unvanı, derecesi, öğrenim düzeyi ve çalıştığı bölge gibi kriterlere göre farklılık gösteriyor.

Örneğin 1/4 derecesindeki bir öğretmen şu an 52 bin 906 TL maaş alırken, 8/1 derecedeki bir polis memurunun maaşı 58 bin 910 TL düzeyinde. Bu maaşlar Temmuz zammıyla birlikte artacak.

MESLEK MESLEK TAHMİNİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Beş aylık enflasyon verisine göre yüzde 14’lük artış dikkate alındığında, bazı unvanlar için tahmini zamlı maaşlar şu şekilde olacak:

Avukat (1/4 derece): Ocak ayında 63.609 TL maaş alıyordu. Yüzde 14’lük artışla maaşı 72.514 TL’ye çıkacak.

Profesör (1/4 derece): 96.346 TL olan maaş, 13.488 TL zamla 109.834 TL’ye ulaşacak.

Hemşire (5/1 derece): 53.437 TL olan maaş, 7.481 TL artışla 60.918 TL’ye yükselecek.

Mühendis (1/4 derece): 67.633 TL maaş alan mühendis, zamla birlikte 77.136 TL’ye ulaşacak.

Öğretmen (1/4 derece): Mevcut maaşı 52.906 TL olan öğretmenin maaşı, 60.313 TL’ye yükselecek.

Üniversite Mezunu Memur (9/1 derece): 45.527 TL olan maaş, 51.901 TL seviyesine çıkacak.

ZAM ORANLARI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Temmuz maaş zammının kesin oranı, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Bu nedenle gözler 2025 Temmuz ayının başında açıklanacak TÜİK verilerine çevrilmiş durumda.

MAAŞ HESAPLAMALARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Maaş hesaplamaları yapılırken sadece zam oranı değil, memurun derecesi, kıdem yılı, görev yeri, medeni durumu ve çocuk sayısı gibi birçok etken de dikkate alınmalı.

Ortalama bir hesaplama yapmak isteyen memurlar, mevcut maaşlarının yüzde 14’ünü ekleyerek yaklaşık zamlı maaşlarını tahmini olarak görebilir.