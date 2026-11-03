Nihai Oranlar İçin İki Veri Kaldı: Kritik Tarih 3 Ocak

Maaşlara yansıyacak kesin zam oranları için önümüzde kasım ve aralık aylarına ait iki enflasyon verisi daha bulunuyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık toplam enflasyon oranını doğrudan alacak; memur ve memur emeklileri ise farka ilave olarak Ocak 2027 toplu sözleşme artışından yararlanacak.