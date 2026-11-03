4 Aylık Enflasyon Farkı ve Zam Oranları Netleşti
Açıklanan 4 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan enflasyon oranı kadar, yani yüzde 8,29 oranında artışı garantiledi.
Memur ve memur emeklilerinde ise önceki dönem toplu sözleşme artışını aşan yüzde 1,21'lik enflasyon farkına yeni dönem şartlarının eklenmesiyle toplam kümülatif artış yüzde 6,27 olarak hesaplandı.
SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin Yeni Maaş Hesabı (23 Bin - 27 Bin TL Arası)
Yüzde 8,29'luk kesinleşen 4 aylık orana göre emekli aylıklarındaki değişim:
• 23.552,00 TL olan maaş: 25.504,46 TL
• 24.000,00 TL olan maaş: 25.989,60 TL
• 25.000,00 TL olan maaş: 27.072,50 TL
• 26.000,00 TL olan maaş: 28.155,40 TL
• 27.000,00 TL olan maaş: 29.238,30 TL
SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin Yeni Maaş Hesabı (28 Bin - 33 Bin TL Arası)
Dört aylık artışla kademeli olarak yükselen emekli aylıkları:
• 28.000,00 TL olan maaş: 30.321,20 TL
• 29.000,00 TL olan maaş: 31.404,10 TL
• 30.000,00 TL olan maaş: 32.487,00 TL
• 31.000,00 TL olan maaş: 33.569,90 TL
• 32.000,00 TL olan maaş: 34.652,80 TL
• 33.000,00 TL olan maaş: 35.735,70 TL
SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin Yeni Maaş Hesabı (34 Bin - 40 Bin TL Arası)
Üst gelir grubundaki emekli aylıklarında oluşan güncel rakamlar:
• 34.000,00 TL olan maaş: 36.818,60 TL
• 35.000,00 TL olan maaş: 37.901,50 TL
• 36.000,00 TL olan maaş: 38.984,40 TL
• 37.000,00 TL olan maaş: 40.067,30 TL
• 38.000,00 TL olan maaş: 41.150,20 TL
• 39.000,00 TL olan maaş: 42.233,10 TL
• 40.000,00 TL olan maaş: 43.316,00 TL
Günün Trend Haberleri
En Düşük Memur Maaşı 74 Bin TL Sınırını Aşıyor
Yüzde 6,27'lik 4 aylık hesaplanan artışa göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den yaklaşık 4 bin 400 TL artış göstererek 74 bin 624 TL seviyesine ulaşıyor.
Doktor ve Akademisyen Maaşlarında Son Durum
Kamuda görevli uzman hekim ve akademisyenlerin güncel 4 aylık hesaplanan yeni rakamları:
• Uzman Doktor: 170.730 TL'den 181.428 TL'ye yükseliyor.
• Profesör: 153.208 TL'den 162.808 TL'ye yükseliyor.
• Araştırma Görevlisi: 102.779 TL'den 109.219 TL'ye yükseliyor.
Öğretmen ve Sağlık Personeli Zam Tablosu
Eğitim ve sağlık camiasında görev yapan kamu çalışanlarının örnek maaş değişimi:
• Uzman Öğretmen: 92.166 TL'den 97.941 TL'ye yükseliyor.
• Öğretmen: 83.254 TL'den 88.471 TL'ye yükseliyor.
• Hemşire: 84.845 TL'den 90.161 TL'ye yükseliyor.
Güvenlik Güçleri ve Adalet Teşkilatı Maaşları
Emniyet personeli ve kamuda görevli hukukçuların 4 aylık hesaba göre güncellenen maaşları:
• Başkomiser: 101.242 TL'den 107.586 TL'ye yükseliyor.
• Polis Memuru: 92.618 TL'den 98.421 TL'ye yükseliyor.
• Kamuda Avukat: 102.135 TL'den 108.535 TL'ye yükseliyor.
Mühendis, Müdür, Tekniker ve Memur Maaşları
Kamudaki teknik ve idari kadrolarda hesaplanan yeni maaş projeksiyonu:
• Mühendis: 109.185 TL'den 116.026 TL'ye yükseliyor.
• Şube Müdürü: 107.110 TL'den 113.821 TL'ye yükseliyor.
• Vaiz: 86.983 TL'den 92.433 TL'ye yükseliyor.
• Teknisyen: 75.877 TL'den 80.631 TL'ye yükseliyor.
• Memur (Düz memur): 73.070 TL'den 77.648 TL'ye yükseliyor.
Nihai Oranlar İçin İki Veri Kaldı: Kritik Tarih 3 Ocak
Maaşlara yansıyacak kesin zam oranları için önümüzde kasım ve aralık aylarına ait iki enflasyon verisi daha bulunuyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık toplam enflasyon oranını doğrudan alacak; memur ve memur emeklileri ise farka ilave olarak Ocak 2027 toplu sözleşme artışından yararlanacak.
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