Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını duyurdu.

Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 29,73 oranında yükseldi. Bu veriyle birlikte, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda 2027 yıl başında yapılacak zam oranına ilişkin ilk 3 aylık tablo kesinleşti.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE OLUŞAN ENFLASYON TABLOSU

TÜFE verilerine göre Temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında yüzde 1,84 ve Eylül ayında yüzde 1,84 artış kaydedildi. Böylece ilk 3 aylık birikimli enflasyon artışı yüzde 5,56 seviyesine ulaştı.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine verilecek yüzde 5'lik sabit zamma ek olarak enflasyon farkı ödenebilmesi için 2026’nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7’yi aşması gerekiyor.

Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 5,56'lık oran yüzde 7 eşiğinin altında kaldığı için henüz memurlar adına bir enflasyon farkı doğmuş değil. Kesin zam ve fark oranı; Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait TÜFE verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

YIL SONU ZAM ORANI İÇİN MASADAKİ 4 SENARYO

Kamu çalışanlarının yıl sonunda alacağı nihai zam oranına dair kurum ve piyasa tahminleri 4 farklı senaryoyu öne çıkarıyor:

TCMB Tahmini: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon hedefine göre 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu durumda yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranı yüzde 6,67 olarak uygulanacak.

OVP Tahmini: Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu tahmini gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 olarak hesaplanacak. Memurlar için yüzde 1,91 enflasyon farkı doğacak ve toplam zam yüzde 7 seviyesine ulaşacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yüzde 29,61'lik yıl sonu tahmini doğrultusunda 6 aylık enflasyon yüzde 10,07 olacak. Yüzde 2,86'lık enflasyon farkı eklenerek toplam zam oranı yüzde 8,01'i bulacak.

AA Finans Beklenti Anketi: Ekonomistlerin ortalama yıl sonu beklentisi olan yüzde 29,66 oranına göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 gerçekleşecek. Bu senaryoda yüzde 2,91 enflasyon farkı verilecek ve toplam zam oranı yüzde 8,05'e çıkacak.

GÖREVDEKİ MEMURLARIN SENARYOLARA GÖRE TAHMİNİ MAAŞLARI

Mevcut 70.224 TL olan en düşük memur maaşı; TCMB senaryosuna göre 74.908 TL'ye, OVP senaryosuna göre 75.140 TL'ye, Piyasa Anketi senaryosuna göre 75.849 TL'ye, AA Finans senaryosuna göre ise 75.877 TL'ye çıkıyor.

Çeşitli unvanlardaki görevli personelin hesaplanan muhtemel maaş aralıkları şu şekildedir:

Uzman Doktor: Mevcut 170.730 TL | Zamlı: 182.118 TL – 184.474 TL

Profesör: Mevcut 153.208 TL | Zamlı: 163.427 TL – 165.541 TL

Mühendis: Mevcut 109.185 TL | Zamlı: 116.468 TL – 117.974 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Mevcut 107.110 TL | Zamlı: 114.254 TL – 115.732 TL

Araştırma Görevlisi: Mevcut 102.779 TL | Zamlı: 109.634 TL – 111.053 TL

Avukat: Mevcut 102.135 TL | Zamlı: 108.947 TL – 110.357 TL

Başkomiser: Mevcut 101.242 TL | Zamlı: 107.995 TL – 109.392 TL

Polis Memuru: Mevcut 92.618 TL | Zamlı: 98.796 TL – 100.074 TL

Uzman Öğretmen: Mevcut 92.166 TL | Zamlı: 98.313 TL – 99.585 TL

Vaiz: Mevcut 86.983 TL | Zamlı: 92.785 TL – 93.985 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu): Mevcut 84.845 TL | Zamlı: 90.504 TL – 91.675 TL

Öğretmen: Mevcut 83.254 TL | Zamlı: 88.807 TL – 89.956 TL

Teknisyen (Lise Mezunu): Mevcut 75.877 TL | Zamlı: 80.938 TL – 81.985 TL

Memur (Üniversite Mezunu): Mevcut 73.070 TL | Zamlı: 77.944 TL – 78.952 TL

En Düşük Memur Maaşı: Mevcut 70.224 TL | Zamlı: 74.908 TL – 75.877 TL

MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ TAHMİNLERİ

Memur emeklilerinde halen 31.527 TL olan en düşük aylık tutarı; yüzde 6,67’lik ilk zam senaryosunda 33.631 TL’ye, yüzde 7’lik senaryoda 33.735 TL’ye, yüzde 8,01’lik senaryoda 34.053 TL’ye ve yüzde 8,05'lik senaryoda 34.066 TL'ye ulaşıyor.

Farklı unvanlardan emekli olan kamu görevlilerinin muhtemel yeni maaş tutarları şu şekilde sıralanıyor:

Müsteşar (1/1): Mevcut 112.140 TL | Zamlı: 119.620 TL – 121.167 TL

Genel Müdür (1/1): Mevcut 99.377 TL | Zamlı: 106.010 TL – 107.377 TL

Profesör (1/4): Mevcut 80.490 TL | Zamlı: 85.860 TL – 86.969 TL

Pratisyen Hekim (1/4): Mevcut 68.691 TL | Zamlı: 73.274 TL – 74.221 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4): Mevcut 65.853 TL | Zamlı: 70.246 TL – 71.154 TL

Başkomiser (1/4): Mevcut 47.877 TL | Zamlı: 51.070 TL – 51.731 TL

Mühendis (1/4): Mevcut 47.693 TL | Zamlı: 50.877 TL – 51.532 TL

Polis Memuru (1/4): Mevcut 47.093 TL | Zamlı: 50.239 TL – 50.884 TL

Öğretmen (1/4): Mevcut 46.908 TL | Zamlı: 50.042 TL – 50.684 TL

Hemşire (Lisans - 1/4): Mevcut 46.908 TL | Zamlı: 50.042 TL – 50.684 TL

İmam-Hatip (1/4): Mevcut 46.908 TL | Zamlı: 50.042 TL – 50.684 TL

Avukat (1/4): Mevcut 46.908 TL | Zamlı: 50.042 TL – 50.684 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4): Mevcut 39.681 TL | Zamlı: 42.327 TL – 42.875 TL

Teknisyen (Lise - 1/4): Mevcut 33.995 TL | Zamlı: 36.263 TL – 36.732 TL

Memur (Lisans - 1/4): Mevcut 31.313 TL | Zamlı: 33.402 TL – 33.834 TL