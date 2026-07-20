İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında polis, gümrük muhafaza memurları ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.

MEMURLAR PARAYLA BİLGİ SATTILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, suç örgütlerinin bazı kamu görevlileri aracılığıyla devlet kurumlarındaki bilgilere erişim sağladığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, örgüt yöneticileri ve üyelerinin görevlerini kötüye kullanan bazı kamu görevlilerinden çeşitli verileri temin ettiği belirlendi.

ARANMA, KIRMIZI BÜLTEN, YAKALAMA KAYITLARI...

Soruşturma kapsamında örgütlere aktarıldığı değerlendirilen bilgiler arasında suç, aranma ve yakalama kayıtları, kırmızı bülten bilgileri ile araç kayıt sorgulamaları ve gümrük geçiş verilerinin yer aldığı bildirildi.

POLİS, GÜMRÜK MEMURU, AVUKAT...

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 50 şüphelinin meslek grupları arasında 10 polis memuru, 15 gümrük muhafaza memuru, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt katibi ve 2 avukatın bulunduğu öğrenildi.