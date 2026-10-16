Devlet memurlarının saatlik fazla mesai ücretinde 2027 yılı için yaklaşık yüzde 20 artış öngörülüyor. AA'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, 2026'da 16 lira 55 kuruş olan saatlik ücretin 1 Ocak 2027'den itibaren 19 lira 85 kuruşa çıkarılması teklif edildi.

ÖZEL KALEM PERSONELİNE SAATLİK 21 LİRA 15 KURUŞ

Teklife göre, bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere ise 60 saati geçmemek üzere saatlik 21 lira 15 kuruş fazla mesai ücreti ödenmesi öngörülüyor. Bu tutar 2026'da 17 lira 60 kuruş olarak uygulanıyor.

Belirli yöneticilerle birlikte çalışan personel için de kişi başına ayda 90 saat ve her makam için aylık toplam 450 saat sınırıyla saatlik 21 lira 15 kuruş ödeme öngörülüyor. Bu kapsamda bakanlıklardaki kurul başkanları, genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanları, valiler, rektörler ile büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında general ve amiral rütbesini taşıyan daire başkanı ve daha üst birim yöneticileriyle çalışan personel de aynı kapsamda yer alıyor.

YURT VE EĞİTİM PERSONELİ İÇİN AYRI TUTARLAR

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, fazla çalışmaları karşılığında izin kullanma imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saatlik 19 lira 85 kuruş ek ödeme yapılması planlanıyor.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli Milli Eğitim Bakanlığı idari personeli için ise saatlik 33 lira 85 kuruş öngörülüyor. Bu ödeme, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yapılan fazla çalışma için ayda 100 saati geçmemek üzere yapılacak.

YURT İÇİ GÜNDELİKLERİ DE TEKLİFTE

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarlarının da düzenlendiği teklifte, TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın gündeliğinin 925 liradan 1260 liraya çıkarılması öngörülüyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller ve oramiraller için gündelik tutarının 900 liradan 1230 liraya yükselmesi planlanıyor.

Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanları ile Kamu Başdenetçisi için de aynı tutar öngörülüyor.

Ek göstergesi 8 bin ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurların yurt içi gündeliğinin 1210 lira, en alt kademedeki memurun gündeliğinin ise 1160 lira olması teklif ediliyor.