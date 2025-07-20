Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, geçen perşembe günü oy çokluğuyla aldığı kararla emekli aylıklarına tüketici kredisi borcundan dolayı bloke konulabileceğine hükmetmişti. Açlık sınırının altında maaşlara bile bloke koyulabilmesinin ücretli çalışanların maaşları için de uygulanabileceği belirtildi. Karara karşı oy kullanan hakimler, bloke kararıyla birlikte sadece emeklilerin değil memur ve asgari ücretlilerin maaşlarına da el konulabileceğini bildirdiler.

Oy çokluğu ile alınan karara katılmayan Yargıtay hakimleri, bankalara emekli maaşına bloke-el koyma hak ve yetkisi veren kararın Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan doğmadığını, ‘Ahde vefa ve sözleşme özgürlüğü’ ilkelerinden yola çıkılarak bloke konulacağını bildirdiler. Bu nedenle kararın sadece emeklileri değil negatif pozisyonda olan herkesi olumsuz etkileyeceğini belirten hakimler, şu tespit ve uyarıda bulundu:

‘HAKLAR ZEDELENDİ’

“Karar her ne kadar emeklilerin çektiği tüketici kredilerini konu alıyor ise de memurlar ve asgari ücretlilerin maaşları üzerine de bloke-el koyma hakkı verecektir. İçtihat Birleştirme Kararıyla (İBK) diğer çalışanlara göre daha negatif konumda olan ve maaşlarının tamamı yönünden koruma getirilen emeklilere bile bloke mümkün olabildiğine göre, maaşları emekli maaşından yüksek olan diğer ücretliler için de bloke yolu açılmıştır. Bu kararla sadece emeklilerin değil, tüm ücretlilerin sosyal güvenlik hakları zedelenmiştir.”

10’da 1’ine değil, tamamına el koyacaklar

Karara karşı çıkan hakimler, çoğunluk kararı oluşurken borcunu ödeyemeyen emeklilerin maaşlarının sadece 10’da 1’ine blokaj konulduğu iddiasının dile getirildiğini, ancak gerçeğin öyle olmadığını belirttiler. Hakimler, “Emekli maaşları üzerine haciz konulabilseydi yasa gereği ancak asgari geçim miktarının üzerindeki kısma haciz mümkün olurdu. El koyma kararıyla bankalar için emekli maaşının tamamına blokaj konulması mümkün hale gelmiştir” tespitini yaptılar.