Galatasaray’daki transfer suskunluğu sokaktaki herkesin diline düşmüş durumda. Sarı-kırmızılı taraftarlar isyan ederken yönetim de gaza bastı. Geçmiş dönemde Cimbom’a birçok yıldızı kazandıran Menajer George Gardi, “Rashford’u getiririm” diye sarı-kırmızılı yönetime mesaj gönderdi. İngiliz yıldız, şartların oluşması halinde Galatasaray’da oynamaya sıcak bakıyor. LEAO DAHA BİTMEDİ! Barcelona’dan Manchester United’a dönen 28 yaşındaki futbolcunun 2028’e kadar kontratı bulunyor. ManU yönetimi, İngiliz yıldızı yüksek maaşı nedeniyle göndermeyi düşünüyor. Rafael Leao defterini henüz kapatmayan Galatasaray, önümüzdeki günlerde iki yıldızdan birini kadrosuna katabilir.

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