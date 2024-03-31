İ L A N

T.C.

MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/147 Esas

İZMİR MENDERES MALMÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; İzmir ili, Menderes ilçesi, Cumaovası Mahallesi 2034 ada 1 parsel (eski 1183 parsel) sayılı taşınma maliki "Osman kızı Meral" ve "Osman kızı Fatma Mevhibe" payının yönetimi amacıyla İzmir Defterdarlığının yönetim kayyımı olarak atanma tarihinden itibaren 10 yıllık yasal sürenin dolması ve bu süre içerisinde hiçbir hak sahibinin ortaya çıkmaması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup, adı geçeni bilen, tanıyan ve görenlerin mahkememizin yukarıdaki dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde başvurmaları, aksi takdirde ilgilinin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33/2 maddesi gereğince ilan olunur. 28.04.2026

#ilangovtr Basın no ILN02459244