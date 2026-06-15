MENDERES 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.MENDERES

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/615 Esas

2026/159 Karar

İ L A N

Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/615 Esas sırasına kayıtlı dava dosyasında Sanık Murat SARIKAYA hakkında verilen 13/03/2026 tarih ve 2026/159 Karar sayılı ilamı ile; "Sanık Murat SARIKAYA hakkında, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık " suçundan neticeten 1 Yıl 4 Ay 20 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK'nın 51/1-2. Maddesi gereğince ERTELENMESİNE, cezası ertelenen sanığın TCK'nın 51/3. Maddesi gereğince takdiren 1 Yıl 6 Ay Denetim Süresi öngörülmesine,"karar verildiği, mahkememiz kararının Sanık Murat SARIKAYA' ya tebliğ edilemediği, ilan metninin 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye Geneli İlk 5 veResmi İlan Portalıve Genel İnternet Haber Sitesinde gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

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