T.C.

MENDERES

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

30.04.2026



Sayı : E.84786500-2022/826-Ceza Dava Dosyası

Konu :

İ L A N

Mahkememizin 22.01.2026 tarih 2022/826 Esas, 2026/50 sayılı Kararı ile sanık Süleyman KENAR hakkında Hırsızlık suçundan neticeten 6 yıl hapis, Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan neticeten 16 ay hapis, Mala Zarar Verme suçundan neticeten 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Mahkememiz kararı, İbrahim ve Meryem oğlu, 01/06/1986 NAZİLLİ doğumlu, sanık Süleyman KENAR'a tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

