CHP’den ihracı istenen tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, partisinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Çiçek, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin ardından istifa etti.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI
İlkay Çiçek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ağustos’ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çiçek, 7 Ağustos’ta tutuklandı.
HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR
Soruşturma kapsamında Çiçek hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “resmi belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” iddiaları yer aldı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR
Soruşturma sürecinde Çiçek’in özel hayatına ait olduğu iddia edilen bazı mesajların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Çiçek’in ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.