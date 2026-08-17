Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrası boşalan koltuk için Menderes Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçimi heyecanı başladı. AKP'nin Asuman Şen, CHP'nin Mehmet Ali Akar, YENİ Parti'nin Barış Gürsoy ve bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk'ü aday çıkardığı seçim sürecinin öncesinde ve oylama sırasında salonda büyük gerginlik yaşandı.

Seçimin dördüncü turu öncesinde YENİ Partililer ara verilmesini talep etti. AKP'liler kapıyı tutarken salonda ortalık bir anda karıştı. Salonda çıkan tekme tokat kavga güçlükle yatıştırılırken, CHP'liler de dördüncü tur öncesinde geri döndü.

SEÇİMDE SON DURUM

CHP'liler ikinci tur sonunda geçersiz oylar nedeniyle salonu terk ederken, üçüncü turda AKP'nin adayı Şen 13 oy YENİ Parti'nin adayı Gürsoy ise 10 oy aldı.

YOĞUN KATILIM NEDENİYLE SALON BOŞALTILDI

Seçim maratonu başlamadan önce meclis salonundaki yoğun katılım ve kalabalık nedeniyle meclis üyeleri ile izleyiciler arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede ve gerginliğin tırmanması üzerine yetkililer müdahalede bulunarak salonu tamamen boşalttı. Seçimin sonraki aşamalarını yalnızca meclis üyeleri ve siyasi partilerin yöneticileri takip edebildi.

İLK İKİ TURDA SONUÇ ÇIKMADI

28 meclis üyesinin oy kullandığı ilk turda AKP adayı Asuman Şen 12, YENİ Parti adayı Barış Gürsoy 10, CHP adayı Mehmet Ali Akar 5 ve bağımsız aday Mustafa Öztürk 1 oy aldı. Seçimin ikinci turunda ise Asuman Şen 10, Barış Gürsoy 9, Mehmet Ali Akar 5 ve Mustafa Öztürk 1 oyda kaldı.

CHP TEPKİ GÖSTEREREK SALONU TERK ETTİ

İkinci tur oylama sayımında 3 oyun geçersiz sayılması meclis salonunda büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Oylarının haksız yere geçersiz sayıldığını öne süren CHP grubuna destek veren CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, oylamadaki karara tepki gösterdi. Gümrükçü, CHP'li meclis üyeleri ile birlikte salonu terk etme kararı aldı. Yaşanan kriz ve protestonun ardından başkanvekilini belirleyecek üçüncü tur oylamaya geçildi.

CHP'LİLER DÖRDÜNCÜ TURDA GERİ DÖNDÜ

İkinci turda oylarının geçersiz sayılması nedeniyle salonu terk eden CHP'liler dördüncü turda yeniden salona döndü.

Ayrıntılar gelecek...