İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından 8 Ağustos’ta görevden uzaklaştırıldı.

Çiçek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Menderes Belediye Meclisi, Menderes Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda dün olağanüstü toplanarak Belediye Başkan Vekili seçimi yapıldı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 15 oy alarak Belediye Başkan Vekili seçildi.

DEVİR-TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Şen, bugün Menderes Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen devir-teslim töreniyle görevi devraldı.

Meclis başkanı olarak başkanlık koltuğunda olan Şirzat Peker başkanlık görevini Asuman Şen’e devretti.

Törene AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Menderes Belediyesi Başkan Vekili Asuman Şen, “Bir süreç geçirdik. Rabbim böyle nasip etti. İnşallah hayırlar getirir. Hep birlikte yaşar, hep birlikte çalışırız" dedi.

‘MENDERES İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYORSA HAZIRIZ’

AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “Yeni bir göreve başlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu eser ve hizmet siyasetiyle baktığımız için taş üstüne taş koymuş olan insanlar hepsi başımızın tacı. Esnaflar, köylü kardeşlerimiz, sokaklarında altyapısı olmayan ve birçok sorunu olan Menderesli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye geldik. Asuman Başkanımız bu sorunları en güzel şekilde çözüp, Menderes’in yüzünü güldürecek güçte ve nitelikte bir başkan. Kendisine başarılar diliyorum." dedi.

‘HALKIMIZ DÜZGÜN HİZMETİN ALINDIĞI DÖNEME GİRECEK’

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de “Uzun zamandır İzmir’de belediyenin, devletin, milletin imkanları yanlış kullanılıyor. En azından biz yanlış kullanıldığına inanıyoruz. Bizler bunun doğru örneklerini uzun zamandır Aliağa ve Menemen’de gösteriyoruz. Dilerim Asuman Hanım aracılığıyla Menderes’te de gösterilir. Devlet ve belediye imkanlarının düzgün kullanıldığı bir döneme girmesini umuyorum, şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Devir teslim töreninin ardından makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı asıldı