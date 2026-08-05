İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sönmez’in yakalanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin tamamı yakalanmış oldu. 'RÜŞVET', 'İRTİKAP', 'RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK' SUÇLAMALARI Menderes Belediyesi’ne yönelik soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “resmi belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamaları üzerinden yürütülüyor. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI 4 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken, firari durumda bulunan Rüzgar Sönmez için de çalışma başlatıldı. MİT, Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin ortak çalışması sonucu Sönmez’in saklandığı adreste yakalandığı bildirildi. ADLİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR Sönmez’in gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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