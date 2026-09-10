İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesi’ne yönelik “rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda avukat Elifnur Gürcü’nün, Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile WhatsApp yazışmaları yaptığı belirlendi. Gürcü, ekipler tarafından gözaltına alındı. Dosyadaki incelemelerde ayrıca Gürcü’nün Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

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