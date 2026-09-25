İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “Rüşvet”, “İrtikap”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Görevi kötüye kullanma” ve “İmar kirliliğine neden olma” suçlarına ilişkin inceleme yapıldı.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturmanın ilk aşamasında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 4 Ağustos’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Çiçek’in de aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ise daha sonra düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İLK OPERASYONDA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA

İlk operasyon kapsamında adliyeye çıkarılan 16 şüpheli arasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez ve Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak ile Belediye Meclis Üyeleri Emre Pala, Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala da yer aldı. Bu isimler tutuklandı.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Mimar A.B.Y., eski Yapı Kontrol Müdürleri S.D. ve H.Y. ile İ.P. ve A.P. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan avukat Elifnur Gürcü de tutuklandı. Gürcü’nün, soruşturmada adı geçen Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İKİNCİ OPERASYONDA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadeleri ile MASAK tarafından hazırlanan verilerin analiz edilmesinin ardından 9 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Eylül’de soruşturmanın ikinci dalgasına yönelik operasyon düzenleyerek 9 şüpheliyi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U., S.K., Ç.Ç., O.D., A.D., O.G. ve M.K. tutuklandı. M.R.G. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Menderes Belediyesi’ne yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.