Oyuncu Menderes Samancılar, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Samancılar, konuşmasında basın emekçilerine özel bir yer ayırdı.

Ödülünü başta gazeteci Murat Ağırel olmak üzere basın çalışanlarına adayan Samancılar, basının toplum açısından taşıdığı önemi vurguladı.

“ÖZGÜR BASIN OLMADIKÇA ÖZGÜR ÜLKE OLMAZ”

Samancılar, törendeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda ciddi mücadele veren pek çok kesim var ancak bu ödül başta Murat Ağırel olmak üzere basın emekçilerine. Özgür basın olmadıkça özgür ülke olmaz arkadaşlar. Yaşasın özgür basın Altın Portakal Film Festivali’nin tüm emekçilerine, A’dan Z’ye emeği geçen herkese, dünden bugüne sonsuz teşekkür ediyorum. Yıllarca bu festival ayakta dursun diye mücadele eden Antalya halkına sonsuz teşekkür ediyorum.”

MENDERES SAMANCILAR KİMDİR?

1 Mayıs 1954’te Adana’da doğan Menderes Samancılar, sinema ve televizyon oyunculuğunun yanı sıra şair ve yazar kimliğiyle de tanınıyor. Türk sinemasında özellikle karakter oyunculuğuyla öne çıkan Samancılar, 1970’li yıllardan bu yana çok sayıda film ve dizide rol aldı.

1974’te bir gazetenin düzenlediği fotoroman yarışmasını kazanan Samancılar, sonraki iki yıl içinde 20’den fazla fotoromanda başrol oynadı. Sinemaya ise 1975 yılında, yönetmenliğini Yılmaz Duru’nun üstlendiği İnce Memed Vuruldu filmiyle adım attı.

Samancılar, sinema kariyeri boyunca Kara Çarşaflı Gelin, Bereketli Topraklar Üzerinde, Sis, Zıkkımın Kökü ve Dönersen Islık Çal gibi filmlerde rol aldı. Televizyon izleyicisinin karşısına ise Asmalı Konak, Hayat Devam Ediyor, Çukur, Güvercin ve Yalı Çapkını gibi dizilerle çıktı.

Oyuncu, 1998 yılında Fransız yönetmen Claude Lelouch’un Şans ya da Tesadüf filminde de yer aldı.

Oyunculuğun yanı sıra senaryo, şiir, öykü ve şarkı sözü yazarlığı da yapan Samancılar, edebiyat alanında da eserler verdi. Sanatçının 2003 yılında Sonbaharın Sarısını Vurdular Gece, 2016 yılında ise Yanmış Orman Kokusu adlı şiir kitapları yayımlandı.

Menderes Samancılar, kariyeri boyunca farklı yapımlardaki performanslarıyla çeşitli ödüllere layık görüldü. Sanatçı, 1989 yılında Sis filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 1993 yılında ise Zıkkımın Kökü filmindeki performansıyla Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne değer görüldü.

Samancılar, 2012’de Gözetleme Kulesi ve 2016’da Babamın Kanatları filmlerindeki performanslarıyla da ödüllendirildi.