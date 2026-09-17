İstanbul Küçükçekmece’deki Menekşe Deresi kenarında bulunan kişiler, suyun içerisinde hareketsiz bir şahıs olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sudaki kişinin erkek olduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenaze, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'BÖLGEDE ÇOK SEVİLİYORDU'

Cesedi bulunan kişiyi daha önce çevrede gördüğünü belirten Burak Ergün, olayın ardından öğrendiklerini anlattı.

Ergün, "Duyduğumuzda evinde kalp krizi geçirdiğini zannettik. Ertesi gün şu anda bulunduğumuz bölgenin 150-200 metre ilerisinde, 2 tane genç tarafından ölü bir şekilde bulunduğunu öğrendik. Polisi aramışlar. Suya düşerek vefat etmiş. Bu bölge onu çok seviyordu, herkese koşardı. Bakkala bile gidilecek olsa kendisi gider gelirdi burada" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kişinin kimliği ve ölüm nedeninin otopsi sonucunda netlik kazanması bekleniyor.