Türk mutfak kültürünün en sevilen yemeklerinden biri olan menemen farklı coğrafyalarımızda farklı şekillerde servis edilebiliyor. Bazı yerlerde menemene biber konulurken bazı yerlerde ise menemen soğansız servis ediliyor. Ancak iyi bir menemen yapmanın yolu herkes için aynı yerden geçiyor. Menemeni hazırlarken tereyağı kullanmak. Fakat menemene konulan tereyağını farklı bir yağ ile değiştirdiğinizde ise lezzeti arşa çıkıyor.

Pazar kahvaltılarının baştacı, mutfağımızın en samimi lezzetidir menemen. İyi bir menemenin sırrı hep doğru domatesi ya da biberi seçmekte aranır ancak asıl mucize tavadaki yağda saklıdır. Bugüne kadar menemeni hep bol tereyağıyla ya da sıradan bir sıvı yağla pişirmeye alıştıysanız, mutfak profesyonellerinin uzun süredir uyguladığı o ezber bozan yöntemi öğrenmenin tam zamanı. Son yıllarda şefler ve gurmeler, kahvaltı sofralarında alışılan tadı bozmadan lezzeti bir adım öteye taşımanın yolunu tek bir malzemede buldu: Natürel sızma zeytinyağı.

DOMATESİN GERÇEK AROMASINA YER AÇIN

Aslında her şey malzemelerin birbirine olan saygısında gizli. Tereyağı, kendine has o yoğun ve baskın yapısıyla zaman zaman domatesin taze, hafif asidik ve tatlı aromasını gölgeleyebiliyor. Oysa natürel sızma zeytinyağı, domates ve biber ikilisiyle muazzam bir Akdeniz uyumu yakalıyor. Domatesin tadını bastırmak yerine onu adeta kucaklıyor ve her çatalda o kaliteli domateslerin gerçek lezzetini almanızı sağlıyor. Üstelik elde ettiğiniz sonuç çok daha hafif ve mideyi yormayan cinsten oluyor.

YUMURTANIN KIVAMINI ŞANSA BIRAKMAYIN

İşin bir de o çok hassas olan yumurta boyutu var. İyi bir menemenin turnusol kağıdı, yumurtanın fazla pişip kurumamasıdır. Zeytinyağı, yapısı gereği tavaya girdiği andan itibaren ısıyı çok daha dengeli dağıtıyor. Bu sayede yumurtalarınız sertleşmiyor; tam da aranan o nemli, ipeksi ve sulu kıvamını son ana kadar koruyabiliyor.

ŞEFLERİN GİZLİ HİLESİ

Tam bu noktada şeflerin küçük ama altın değerinde bir sırrından bahsetmek gerekiyor. Zeytinyağının tamamını pişirme işleminin en başında tavaya dökmek büyük bir hata olur. Bunun yerine yağın bir kısmıyla biberleri soteleyip, kalan kısmını domatesler iyice pişip suyunu çekmeye yakınken eklemelisiniz. Son anda yapılan bu zeytinyağı dokunuşu, yemeğe inanılmaz taze ve zengin bir aroma katıyor.

KAHVALTIYI ZİRVEDE BIRAKACAK SON DOKUNUŞLAR

Ocağın altını kapatmadan hemen önce ekleyeceğiniz taze çekilmiş karabiber, biraz pul biber ve zeytinyağının en yakın arkadaşı olan dağ kekiği bu lezzet şölenini tamamlıyor. Altını kapattıktan sonra serpiştireceğiniz bir tutam ince kıyılmış maydanoz ise o ferah aromayı zirveye taşıyacaktır. Bu pazar bir değişiklik yapın, tereyağını bu kez dolapta bırakın ve menemeninizi sızma zeytinyağının o zarif kollarına emanet edin.