Türkiye’de devam eden yüksek enflasyon ve ekonomik kriz ortamında temel gıda ürünlerindeki fiyat hareketleri vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor.

Menemen endeksi olarak adlandırılan ve menemen yapımında kullanılan ürünlerin fiyat artışları görüldü. Caner Özdurak'ın sosyal medya üzerinde paylaştığı notta en çok fiyat artışı çarliston biberde görüldü. Özdurak, menemenin içindeki diğer ürünlerin artışlarına da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Temmuz ayı menemen enflasyonu yumurtada görülen %2.64’lük ve çarliston biberdeki %12,77’lik artışa rağmen ve kuru soğan ve domateste görülen sırasıyla %10.20 ve %1,56’lık aylık düşüşlerin de etkisiyle aylık %1,60, yıllık ise ile %44,87 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı geçmiş verilere de bakıldığında Mayıs ve Haziran aylarındaki negatif değerlerden sonra tekrar pozitif değerlere ulaştığımız aydır.

Böylece Mayıs Menemen Endeksi aylık enflasyon bilgi notumuzdaki “büyük bir aksilik yaşanmaması halinde, yaz dönemi boyunca fiyatların mevcut seviyelerde kalması, hatta bir miktar daha düşmesi beklenmektedir” yorumumuzun da gerçekleştiğini de teyit etmiş durumdayız.