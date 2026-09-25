Bolu’nun Mengen ilçe merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen olay, sokak ortasındaki şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

ARACIN PENCERESİNDEN YUMRUK ATMAYA BAŞLADI

İlçede esnaflık yapan M.K. (64), arkadaşını eve bırakmak üzere otomobiliyle seyir halindeyken ilçe merkezinde durakladı. Bu sırada yolda yürüyen R.U. ile M.K. arasında laf atma iddiasıyla tartışma başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle R.U., sürücü koltuğunda oturan M.K.’ye aracın açık olan penceresinden yumruk atmaya başladı.

CADDE ORTASINDA LİNÇ GİRİŞİMİ

Olayı gören R.U.’nun yakındaki iş yerinde bulunan oğlu G.U. ve 2 çalışanı da hızla olay yerine geldi. Otomobilin etrafını saran baba, oğlu ve 2 çalışan, M.K.’yi araçtan çıkararak cadde ortasında tekme ve yumruklarla darp etti.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki esnaf M.K.’nin burnunda kırıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri tespit edildi.

4 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, R.U., oğlu G.U. ve 2 çalışanı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.U. ve diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamera kayıtlarında R.U.'nun araç içindeki esnafa saldırdığı, ardından gelen grubun M.K.'yi sürükleyerek dövdüğü anlar saniye saniye yer aldı.