İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir menteşe imalathanesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, saat 19.30 sıralarında kırsal Edebey Mahallesi’nde bulunan işletmenin metal boyama atölyesinde başladı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, imalathanede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.