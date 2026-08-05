Menteşe Belediyesi, emeklilerin bütçesine destek olmak ve sosyal alan yaratmak amacıyla Kent Meydanı'nda 'Emekli Kafe' açıyor. Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla, Emekli Kafe'de çay ve su 5 TL, Türk kahvesi 15 TL'den satılacak.

Menteşe Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısında kabul edilen ek gelir tarifesiyle Emekli Kafe projesi resmiyet kazandı. Kent Meydanı'nda kapılarını açmaya hazırlanan mekan; kütüphanesi, günlük gazete stantları, zeka oyunları ve ücretsiz arıtmalı su sebiliyle hizmet verecek. Tesis bünyesinde ayrıca söyleşi, eğitim ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.

EMEKLİLERİN BÜTÇESİNE KATKI SUNULACAK

Meclis kararının ardından değerlendirmelerde bulunan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, artan yaşam maliyetlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerimizin bütçesine katkı sunmayı önemsiyoruz. Bir yandan uygun fiyatlı hizmet sunarken diğer yandan onların kendilerini iyi hissedecekleri, dostlarıyla bir araya gelip sohbet edebilecekleri sıcak bir ortam oluşturuyoruz. Menteşe'mize hayırlı olsun. Hizmetlerimizi her geçen gün geliştirmenin ve bunu meclisimizde oy birliğiyle gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karara destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."

Ağustos ayı meclis oturumunda alınan bir diğer kararla ise Muğla'ya kamu yöneticisi, makine mühendisi, araştırmacı ve yazar olarak hizmet eden merhum Selahattin Sapmaz'ın ismi Kolejler Bölgesi'nde yapımı tamamlanan yeni parka verildi.