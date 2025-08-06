Eski lider Abdulbaki Elhüseyni’nin (Erol) vefatının ardından kardeşleri arasında başlayan anlaşmazlıklar büyürken, Mübarek Elhüseyni’nin Marmara bölgesinde yeni bir köy kurmayı hedeflediği öne sürüldü. Bu girişimin başarılı olması halinde cemaatin mevcut Menzil ve Buhara kollarına ek olarak üçüncü bir kolun oluşabileceği ifade ediliyor.

Cemaatin mevcut lideri Saki Elhüseyni, söz konusu malların cemaatin ortak mülkü olduğunu savunurken; Mübarek ve Fettah Elhüseyni, tapuların şirket veya şahıs adına kayıtlı olduğu gerekçesiyle bunların miras kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.