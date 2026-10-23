Menzil cemaatinin Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde inşa edeceği yeni külliyenin temel atma töreni dün gerçekleştirildi.

BİNLERCE KİŞİ TÖRENE KATILDI

Törene cemaat lideri Muhammed Saki Elhüseyni de katıldı. Bir süredir hafriyat ve zemin hazırlıklarının sürdürüldüğü alanda düzenlenen törene binlerce kişi katılırken, alandaki ve çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

168 DÖNÜMLÜK ARAZİDE İNŞA EDİLECEK

Daha önce kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, yaklaşık 168 dönümlük arazi üzerine kurulması planlanan külliye, cemaatin Adıyaman ve İstanbul'daki yerleşkelerine eklenecek. Bölgede bir süredir iş makineleriyle hazırlık çalışmaları yürütülürken, temel atma töreniyle birlikte projenin inşaat aşamasına geçildi.

7 STK'DAN PROJEYE TEPKİ

Törenin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şubesi, 29 Ekim Kadınlar Derneği, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Büro İş Sendikası, Eğitim-İş Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Bursa Şubesi ortak basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, Atatürk'ün “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır” sözleri hatırlatılarak laik Cumhuriyetin korunması ve kamu yönetiminin dinî yapılanmaların etkisinden uzak tutulmasının önemi vurgulandı.

Yeniköy'deki tesisin Menzil yapılanmasının Marmara Bölgesi merkezi olarak tasarlandığı yönündeki iddiaların açıklığa kavuşturulması istenirken, projenin amacı ve kullanım kapsamı, arazi kullanım kararları, imar planları, yapı ruhsatları ve diğer izinlerin hangi hukuki gerekçelerle verildiği soruldu. STK'lar ayrıca projenin imar mevzuatına, çevre düzenlemelerine ve ilgili yasal hükümlere uygunluğunun hangi kurumlarca denetlendiğinin açıklanmasını talep etti.