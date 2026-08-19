Alihan Kuriş’e yönelik operasyonun ardından diğer cemaatlerdeki yapılanmalar ve mal varlıkları da kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Bu kapsamda, son dönemde kardeşler arasındaki miras anlaşmazlığıyla gündeme gelen Menzil cemaatinin mal varlığı ve şirket yapılanması üzerinden, benzer bir operasyonun neden yapılmadığı tartışması yaşandı.

RAKİP KARDEŞLERİ HEDEF GÖSTERDİLER

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre, mevcut lider Saki Elhüseyni taraftarları, rakip kardeşler Mübarek ve Fettah’ı hedef gösterdi. Taraftarlar, cemaatte bir miras kavgası bulunmadığını, söz konusu kardeşlerin cemaatin nizamına ve şeriata aykırı hareket ettiğini savundu. Kardeşlerin eylemleri, Kuriş dosyasındaki gelişmelere benzetildi.

“OPERASYONU SAKİ YAPTI” İDDİASI

Saki taraftarlarının, cemaate yönelik operasyonun Saki tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdüğü belirtildi. Taraftarlar, Saki’nin miras tartışmasındaki “Buralar bizim değil ümmetin malıdır” yaklaşımının cemaat ve tarikatlara yönelik bir özeleştiri olduğunu savundu. Ayrıca Saki’nin şeffaflığı ve hukuku savunan bir çizgi ortaya koyduğu, rakip kardeşlerin ise kendi yapılanmalarındaki tehlikeli gruplarla mücadele etmediği öne sürüldü.

“NİZAM BEY” İDDİALARI

Saki tarafının, tapu ve para tartışmalarında Mübarek’e yakın olduğu belirtilen “Nizam Bey” adlı müridi de gündeme getirdiği aktarıldı. Cemaat kaynakları, Nizam Bey’in Avrupa’daki tapu davalarında etkili olduğunu ileri sürdü.

Nizam Bey’in, Hollanda’daki Enschede ve Rotterdam dergâhlarıyla ilgili geriye dönük kira talepleri, müridlerin kolluk kuvvetleri aracılığıyla binalardan çıkarılması ve söz konusu binaların kiraya verilmesi işlemlerini gerçekleştirdiği iddia edildi.

“ADAM BAŞI 390 GRAM ALTIN TOPLANDI” İDDİASI

Cemaat kaynakları, Alihan Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in evinde bulunduğu öne sürülen 200 külçe altını örnek göstererek, Nizam Bey hakkında da benzer iddialar bulunduğunu savundu.

Kaynakların iddiasına göre, 2016 yılında Nizam Bey tarafından Semerkand Vakfı çalışanlarından, her ay ev sahibi olma vaadiyle kişi başına 390 gram altın değerinde para toplandı. Cemaat kaynakları, önceki lider Abdulbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından bu paraların kaybolduğunu ileri sürdü.